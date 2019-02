Girona, entre les ciutats amb més restaurants per a celíacs

Un rànquing situa Girona entre les deu ciutats de l'Estat amb més oferta gastronòmica per a les persones celíaques. L'estudi, elaborat per Holidu, un buscador de lloguers de vacances, posiciona la capital gironina com la sisena ciutat de l'estat amb més restaurants amb menjar sense gluten per habitant, només per darrere de Granada, Barcelona, Santiago, Cadis i Palma, i a molta distància de Melilla, la pitjor ciutat per als celíacs segons el rànquing, ja que només hi ha tres establiments.

La classificació, que s'ha fet a partir de les estadístiques del portal TripAdvisor de gener del 2019, té en compte tota mena d'establiments -restaurants, bars i cafeteries- que oferien opcions sense gluten en 337 ciutats europees de més de 30.000 habitants.

Segons el rànquing, a la ciutat de Girona hi ha 6,6 restaurants per a persones celíaques per cada 10.000 habitants. Pel que fa als establiments recomanats, en destaquen dos. Per una banda, Bionbo, al carrer del Carme, com un «oasi per als amants de la cuina d'autor» i amb la possibilitat d'adaptar el menú als celíacs si avises en el moment de fer la recerca. Per altra, Probocador, al carrer Hortes, especialment a les nits, per degustar els plats de la carta.