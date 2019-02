Girona desmenteix que Agissa s´enriqueixi amb els comptadors d´aigua

Després que Aigua és Vida culpés a Agissa d'enriquir-se amb la quota de manteniment dels comptadors d'aigua, l'Ajuntament de Girona ha volgut desmentir aquestes acusacions. L'entitat naturalista explicava en un comunicat que anualment l'empresa d'aigües ingressava uns 420.000 euros a través d'aquesta quota, que servia per pagar a terminis un nou comptador. Per aquest motiu, Aigua és Vida calculava que cada any l'empresa tan sols gastava uns 70.000 euros en la compra d'aquests aparells, fet que deixava un benefici de 350.000 euros l'any.

El vicealcalde de Girona, Eduard Berloso, ha detallat que la quota de manteniment no tan sols implica el pagament del nou comptador d'aigua, sinó que també es paguen altres serveis addicionals. De fet, Berloso ha detallat que la despesa per cada instal·lació d'un comptador es divideix de la següent manera: el preu de l'aparell (16 euros), el preu del personal que s'ocupa de la instal·lació (24 euros), serveis externs que es necessiten com ara assegurances, lloguers de magatzems i consums de llum (2,6 euros), l'amortització dels vehicles (0,7 euros), les despeses d'administració i en programes informàtics (14,5 euros) i el cost de la resta de personal (8,7 euros). La suma de tots aquests serveis arriba els 66,5 euros.

Per tot això, Berloso ha afirmat que després de consultar la comptabilitat de l'empresa, els beneficis anuals no equivalen a 350.000 euros. De fet, posa d'exemple els resultats de l'auditoria del 2015, els mateixos que utilitzava Aigua és Vida per denunciar la situació. Durant el 2015, Agissa va ingressar 432.900 euros en la quota. 91.393 va ser pel cost dels 5.800 aparells que es van comprar. Però sumant-hi tota la resta de despeses addicionals, la xifra arriba als 285.700 euros.

Segons aquestes dades, Agissa tan sols va obtenir 47.200 euros de benefici. Tot i això, el vicealcalde ha afirmat que aquesta quantitat es va destinar a cobrir part del dèficit que es va generar entre la previsió inicial d'ingrés del consum d'aigua (5.641.000 €) i els ingressos reals per aquest concepte (5.205.000 €).

Eduard Berloso s'ha posat a la disposició de l'entitat Aigua és Vida per resoldre qualsevol altre dubte que tinguin i els ha demanat precaució abans de "generar un alarmisme injustificat i confusió entre la ciutadania". De la mateixa manera, Berloso ha recordat que el 2015 la gestió de l'empresa encara no era pública, ja que mantenia el seu accionariat dividit entre els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter i diversos socis privats.