L'equip de govern de Girona proposa un pressupost de 117 milions amb la seguretat com a prioritat

El govern de Girona (CiU) va presentar ahir la seva proposta per als pressupostos per a l'any 2019, que haurà de consensuar amb algun grup de l'oposició perquè pugui tirar endavant, ja que està en minoria. L'opció més factible seria el PSC, que ja va avalar les ordenances fiscals (taxes i impostos) després d'introduir-hi algunes modificacions. Si no s'aprovessin els pressupostos, s'haurien de prorrogar i anar aprovant cada projecte un a un, amb les dificultats que això genera per a un ajuntament. De moment, s'ha posat el 18 de febrer com a data per al ple de debat i votació. En aquest sentit, la representant del govern, Maria Àngels Planas, va demanar «responsabilitat a l'equip de govern» per no posar en perill el que suposa l'increment de pressupost.

El pressupost d'enguany puja fins als 117.090.900 euros, un 3,21% més que el del 2018. En xifres absolutes, són 3.640.966,40 euros més que el pressupost de l'any anterior. En paraules de la tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Maria Àngels Planas, «el del 2019 és el pressupost de la seguretat, perquè és un tema que ens preocupa al govern i també a la ciutadania, i que genera consens amb l'oposició». De fet, segons Planas, moltes de les prioritats incloses a la proposta de pressupostos tenen en compte demandes veïnals i dels grups de l'oposició. A més d'aspectes de seguretat, la regidora va esmentar els augments en partides de serveis socials, habitatge, sostenibilitat i en personal amb una reorganització que comporta augments de sou (pactats amb els sindicats CCOO, UGT i CSIF, que són els que van ser a la mesa de negociació). La plantilla la formen 967 treballadors, actualment.



Càmeres de videovigilància

Respecte a la seguretat, entre d'altres, l'increment està motivat pel sou dels futurs deu nous agents de la Policia Municipal que serviran per ampliar la plantilla i que s'escolliran amb un concurs públic, un pla de xoc als barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert, i un local per a la comissaria de proximitat a Santa Eugènia. També càmeres de videovigilància en diferents barris, un dels quals ja decidit: Montjuïc. També hi haurà millores en il·luminació a la Devesa, Santa Eugènia i a la cruïlla dels carrer de la Creu i Migdia. Tot plegat, confirmen un paquet d'1,3 milions d'euros aproximadament.

En serveis socials, Planas va esmentar un increment de 750.000 euros en diferents programes d'atenció a la infància, famílies monoparentals, persones amb mobilitat reduïda, i serveis per a la gent gran. En sostenibilitat, va exposar accions d'eficiència energètica, dinamitzadors i educadors de carrer o la compra d'un nou vehicle de neteja amb aigua a pressió. També accions dins del projecte Vora com ara l'adequadació de l'interior del castell de Montjuïc i la millora del parc Masó de Can Gibert. En habitatge va parlar d'inversió per comprar vivendes i mesures per facilitar l'accés a l'habitatge als joves, entre d'altres. Segons la regidora, la partida, segons ha explicat Planas, s'incrementarà al llarg de l'any amb nous recursos provinents de la liquidació pressupostària.



Actuacions urbanístiques

Pel que fa a inversions de caràcter urbanístic, hi ha un bloc important vinculat a la cultura. En diferents anualitats hi ha inversions per a la reforma de la Casa Pastors per convertir-lo en un Museu d'Art Modern i Contemporani, la reforma de la biblioteca de la Casa de Cultura i també de l'antic Cinema Modern. Hi ha previstes també altres actuacions per fer o començar a fer moltes intervencions: Hi ha la segona i la tercera fase del carrer Punta del Pi, la reurbanització del carrer del Carme a la zona del pont de l'Areny, la passera entre aquest mateix carrer i el barri de Montilivi, la reforma del carrer Muntanya i de la travessera Santa Eugènia, per fer un aparcament a la Politècnica, per al pla integral de Sant Narcís, millores al parc de la Devesa, el tancament complet de la pista esportiva del Cassià Costal o la compra d'un autobús. També hi ha partides obertes per a projectes i actuacions urbanístiques, el pla d'enllumenat, el de l'arbrat i el de mobilitat.

Planas va esmentar que totes aquestes inversions i augments són possibles gràcies «a la millora de la situació econòmica i de l'activitat de la ciutat». Va recordar que en les ordenances es va aprovar la congelació de taxes i impostos, però que el context econòmic està implicant un augment dels ingressos i que la gestió i racionalització dels recursos municipals ha permès aquest increment pressupostari.