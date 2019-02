Primera Últim any del fons Santos Torroella però no del fons Tomàs Mallol

En les partides del pressuposot per a l'any 2019 hi ha una reserva de mig milió d'euros per pagar el fons d'art Santos Torroella, que va generar molta polèmica en el moment de l'adquisició perquè suposava un global de 3,5 milions d'euros. És l'últim any que s'ha de pagar, ja que l'Ajuntament haurà satisfet tots els pagaments els darrers anys per obtenir la col·lecció. El fons anirà al futur Museu d'Art Modern i Contemporani de la Casa Pastors, al peu de les escales de la Catedral. No obstant això, també hi apareix una partida de 133.000 euros per a l'adquisició de la col·lecció Tomàs Mallol del Museu del Cinema. Una partida que es repeteix des de fa anys i que encara s'està pagant durant molts anys (amb futurs increments) després d'un acord que va signar el propietari de les peces i l'alcalde d'aleshores, Joaquim Nadal, amb pagaments anuals durant cent anys.