El PSC de Girona condiciona el seu sí als pressupostos

El PSC de Girona ha condicionat el seu sí als pressupostos a un canvi "de 180 graus" en l'actitud de l'alcaldessa, Marta Madrenas. La portaveu dels socialistes, Sílvia Paneque, li critica que estigui "encegada a fer política nacional" i li reclama que situï "Girona com a prioritat", perquè "mai abans com ara hi ha hagut tants barris deslligats de la ciutat".

El PSC assegura que ja s'ha esgotat "la confiança" amb l'equip de govern i, per això, exigeix a Madrenas que faci gestos inequívocs per redreçar-la. Pel què fa al pressupost, Sílvia Paneque agraeix que els comptes d'aquest 2019 incloguin propostes dels socialistes, però creu que són clarament insuficients. Sobretot, en matèria de seguretat i d'habitatge.

"Només amb confiança hi pot haver pacte, i el nostre crèdit ja s'ha esgotat". La portaveu socialista Sílvia Paneque assegura que els pressupostos d'aquest 2019 evidencien que l'equip de govern no té Girona "com a prioritat" ni tampoc "la seva gent".

De fet, critica obertament que, mai com ara, hi ha hagut tants barris que se sentin "exclosos i oblidats" per l'Ajuntament. Per això, ja d'entrada, demana a CiU que faci gestos "inequívocs" de canvi. Entre d'altres, exigir a Endesa que posi fi als talls de llum, fixar un límit i regular els pisos turístics o recuperar la policia de barri.

Els socialistes asseguren que la política "erràtica" i la "mala gestió" de l'equip de govern s'ha traduït "en un munt" de projectes aturats. Calculen que, al llarg d'aquest mandat, les partides pressupostàries que no s'han executat arriben a sumar fins a 30 milions d'euros (MEUR). "Això dona una idea d'un govern que acumula sense idees i no executa allò que té compromès", ha assegura Paneque.



"Absència de l'alcaldessa"

Per aprovar els pressupostos, ja d'entrada, els socialistes posen una condició sine qua non. Li reclamen a Madrenas que faci "un gir de 180 graus" en la seva actitud, i li retreuen obertament que hagi "renunciat a ser l'alcaldessa de tots els gironins".

Paneque critica que Madrenas estigui "encegada a fer política nacional" i "proclames incendiàries" i li retreu haver donar l'esquena a la ciutat i als barris. "A Girona, hi ha una absència clara de l'alcaldessa", afegeix. Per això, demana a Madrenas que abandoni "la política de l'excés". "No per fer-nos contents a nosaltres i que li aprovem els pressupostos, sinó perquè la prioritat ha de ser Girona i la seva gent, sense exclusions", diu la portaveu del PSC.



Agraeix el gest, però és insuficient

Pel què fa als pressupostos del 2019, Sílvia Paneque agraeix que l'equip de govern hagi inclòs propostes socialistes als comptes municipals. Entre d'altres, l'increment d'agents a la Policia Municipal, el pla de xoc a Santa Eugènia, Sant Narcís i Can Gibert del Pla, les millores laborals per als treballadors de l'Ajuntament o l'augment de polítiques socials. Però creu que totes són insuficients.

"O bé hi ha absències que clamen al cel, o bé no s'hi destinen prou recursos", assegura Paneque. En matèria de seguretat, la portaveu del PSC assegura que els 50.000 euros per a càmeres de videovigilància són "engrunes" (perquè només permetran instal·lar dos dispositius). I reclama que l'increment de plantilla a la Policia Municipal sigui de dotze agents per a aquest 2019 i de 30 a tres anys vista.

Pel què fa a habitatge, Sílvia Paneque diu obertament que CiU "no ha fet res en aquest darrer any" i tem que l'equip de govern vulgui insistir en comprar habitatges a privats per ampliar la borsa social. De fet, recorda que, quan ho va intentar, el resultat va ser "un fracàs tan rotund que ha ratllat el ridícul".

A més, el PSC de Girona reclama que el pressupost inclogui partides concretes que ara no hi apareixen per enlloc. Entre d'altres, vol que hi hagi inversions per a la segona comissaria al sector oest (que doni servei a Santa Eugènia, Sant Narcís i Can Gibert) i que s'afrontin "de manera decidida" tant la reforma de la carretera Barcelona com del carrer del Carme (aquest darrer, amb un projecte integral que abasti des de l'entrada per Girona Est fins a la plaça Catalunya).