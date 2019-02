Queixes pels sorolls als espais d´esbarjo de la frontissa de Sta. Eugènia

Veïns de la frontissa de Santa Eugènia, ara conegut com parc Núria Terés, han tornat a queixar-se dels sorolls que els provoca la presència de la pista poliesportiva i altres elements propers entre ells i, al mateix temps, també a poques passes de més d'un centenar d'habitatges. Fa diversos anys van penjar diverses pancartes reclamant solucions per tal que no hi hagi sorolls, sobretot a la nit, quan els joves juguen a pilota. Es va canviar la reixa metàl·lica per una tela, però aquesta mesura no ha mitigat altres molèsties.

La presidenta de l'Associació de Veïns de Santa Eugènia, Natàlia del Campo, ha recordat que en un informe de l'any 2011 sobre el Pla de Barris de la Generalitat i l'Ajuntament, es recomanava fer una avaluació per conèixer l'impacte d'aquesta pista i els altres elements d'oci i de jocs, i lamenta que més de set anys després no s'hagi fet. En concret, es proposava avaluar «l'impacte que han suposat aquestes actuacions -la urbanització de la frontissa i la col·locació d'elements d'oci i joc- en el barri tant a nivell de millora de la qualitat urbanística i ambiental com de la creació d'espais de centralitat, relació, intercanvi i cohesió social». Del Campo lamenta que no s'hagi fet aquesta avaluació per saber si allò que es va fer va ser correcte o no i si ha servit per generar «riquesa social» al barri, i en cas de no ser així, prendre les mesures adequades per revertir la situació. Voldria també més presència de dinamitzadors socials, que actuen sovint amb tasques de conciliació. «Quan es va fer, es va fer amb bona intenció perquè al barri hi manca verd i llocs d'oci, però cal avaluar si aquest era el lloc correcte». Reclama que l'Ajuntament parli amb els afectats, units en una plataforma, i tenint en compte que molts usuaris de la zona també són de Salt, que els dos consistoris pactin mesures.



Recomanació del defensor

Recentment, el defensor de la ciutadania, Ramon Llorente, també ha recomanat que es facin els tràmits necessaris per tancar la pista a la nit. Llorente, en concret, demana per mitjà d'una resolució que l'Ajuntament hauria «d'atendre les queixes de les persones interessades en l'espai» conegut com la frontissa de Santa Eugènia.