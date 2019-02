Sarrià de Ter presenta el pla acústic d'Hinojosa als veïns

L'ajuntament de Sarrià de Ter va acollir aquest dimarts la primera reunió tècnica de seguiment del Pla Acústic, presentat per l'empresa paperera de Sarrià, Hinojosa, i aprovat per l'Ajuntament, el proppassat 15 de gener. Un pla que no acaba d'agradar els veïns afectats.

Aquesta reunió forma part d'un dels acords contemplats en el document signat entre l'Empresa i l'Ajuntament on, entre molts altres punts, es pren el compromís de portar a terme reunions mensuals entre els tècnics de les diferents entitats implicades. Van assistrir-hi tècnics de la direcció general de Qualitat Ambiental de la Generalitat com a assessors. A la reunió també hi van assistir l'equip tècnic redactor del Pla, representants tècnics de l'Empresa i l'equip tècnic municipal.

Dins dels punts tractats en la reunió, cal destacar els treballs ja realitzats per part de l'empresa, en que s'evidencien, segons el consistori, els passos que s'estan fent per avançar en el desplegament del Pla, així com, l'acompliment d'un dels condicionants imposat per l'Ajuntament, que era el de treballar paral·lelament en diferents objectius, i que l'empresa ha aportat proves d'estar treballant en aquesta línia.

La propera trobada d'aquesta comissió de seguiment està programada pel proper 5 de març.

En paral·lel s'està treballant en un pla per reduir les pudors.