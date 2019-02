Arriba a Girona el primer bus urbà híbrid endollable de la mà de l'empresa gironina Teisa. El vehicle començarà a circular la setmana vinent a les línies de Girona a Salt (L3, L4 i L9) i la que uneix la ciutat amb Vila-roja, Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis (L6). "Aquesta aposta ens permetrà estalviar uns 7.500 litres de combustible a l'any, reduir 20 tones de CO2 anuals i disminuir la contaminació sonora", ha explicat el gerent de Teisa, Àlex Gilabert, durant la presentació del nou vehicle aquest matí al Parc Central de Girona.

Aquest és el segon vehicle híbrid que Teisa suma a la seva flota després que el passat mes d'octubre comencés a operar el primer autocar interurbà híbrid de la província que va de Girona a Santa Coloma de Farners. Segons ha explicat Gilabert, aquest nou vehicle que s'ha presentat avui permetrà reduir encara més les emissions de CO2. Mentre que el bus interurbà híbrid té un estalvi de combustible del 20%, l'urbà arriba fins al 30-35%. Això s'explica pel fet que el motor elèctric funciona fins als 30 km/h, velocitat que sobrepassa menys el bus que circula per vies urbanes. És per aquest motiu que el vehicle tindrà el distintiu ambiental de categoria 0 Emissions, el primer de la flota de Teisa i de les comarques gironines.

El nou vehicle es provarà els pròxims mesos en les línies que connecten Girona amb Salt, Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis. Durant aquest període s'estudiarà en quina d'elles hi ha un major estalvi tant pel que fa al consum de carburant com a les emissions de CO2, ja que l'L6 que passa per Vila-roja presenta més trams amb pendent. Conduir un autobus híbrid no requereix cap carnet especial, tot i això Teisa ha dut a terme una formació específica pels seus conductors.

A la presentació del vehicle hi han assistit els alcaldes de Salt, Jordi Viñas; Sarrià de Ter, Narcís Fajula; Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió; i Girona, Marta Madrenas. Tots ells han celebrat l'aposta de l'empresa cap a una mobilitat més sostenible i s'han compromès a potenciar entre els seus veïns el transport públic i poder així reduir l'ús del cotxe particular.



El funcionament

El bus híbrid es propulsa gràcies un motor dièsel i un altre d'elèctric. Aquest últim funciona en aquells moments en què hi ha més consum d'energia, és a dir, en les acceleracions i en les arrencades particularment. El motor elèctric està propulsat per unes bateries de ió-liti refrigerades per aigua que es carreguen durant la marxa del vehicle i regeneren l'energia durant les frenades.

El sistema híbrid té la funció start-stop en parada, és a dir, una tecnologia de parada i arrencada automàtica de motor que ajuda a reduir consums i emissions. Això permet que el bus arrenqui en mode elèctric fins als 30 km/h, sempre que la càrrega de la bateria i les condicions del terreny, com el pendent, ho permetin.

Per la seva banda, el motor de combustió del vehicle (Euro-6c) és el menys contaminant dels motors dièsel que han sortit al mercat. Respecte als que hi havia als anys 90, genera 18 vegades menys òxid de nitrogen, 48 vegades menys d'hidrocarburs i 33 cops menys de monòxid de carboni.

El vehicle, de la marca Volvo, té 12 metres de llargada, entrada accessible i una capacitat per a 93 passatgers (26 asseguts, 2 places per a cadires de rodes i fins a 67 drets). Aquest tipus de bus té un cost superior als convencionals de dièsel, diferència que es pretén amortitzar amb l'estalvi de gasoil durant la vida útil del vehicle. En el cas d'un bus urbà híbrid el cost d'inversió és entre un 40 i 50% superior; i en l'interurbà entre un 25 i 30%. Ara per ara és una incògnita saber la durada que tindran les bateries i les vegades que s'hauran de substituir, fet que encariria els costos de manteniment.

El bus té un endoll de 220V que permet connectar el vehicle durant les nits a les cotxeres i, des del punt de vista de seguretat, inclou un sistema d'extinció d'incendis automàtic al motor. També té connexions USB a la zona reservada per cadira de rodes.