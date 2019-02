Set joves sense bitllet s'enfronten als vigilants a l'estació del tren de Girona

Set joves sense bitllet es van enfrontar aquest dimecres al vespre als vigilants de seguretat de l'estació del tren convencional de Girona i dues persones van resultar ferides: un dels treballadors i un menor d'edat. A més de la seguretat privada, agents dels Mossos d'Esquadra també van haver d'intervenir.

Ambdós ferits van necessitar ésser assistits pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El vigilant de seguretat va patir una ferida a la cella i va ser evacuat pel SEM a l'hospital Josep Trueta. Mentre que el menor d'edat va quedar ferit de la cama i se'l va traslladar a l'hospital Santa Caterina de Salt. Aquest jove va ser identificat pels Mossos per la seva implicació en aquest enfrontament.

Segons la companyia Renfe, en aquest enfrontament hi haurien participat set joves que anaven en un tren que anava de Figueres a Barcelona. Quan faltaven deu minuts per les nou de la nit va arribar a Girona però poc abans, l'interventor havia vist que hi havia set joves sense bitllet. Aquest va requerir els vigilants de seguretat i quan van arribar a l'estació de Girona, cinc van marxar corrents del tren i dos d'ells van començar a enfrontar-se amb els vigilants.

En l'enfrontament hi van participar, però, almenys mitja dotzena de joves i també de vigilants. Aquestes agressions es van produir a l'andana del tren, que va en sentit Barcelona. I es podia veure des del carrer i se sentien crits. Per aquest motiu, a la zona, es van començar a concentrar joves i d'altres ciutadans. Alguna de les persones va pujar a la zona de l'andana i es va sumar a l'enfrontament. Els vigilants de seguretat van demanar reforços i es va poder veure com un dels empleats de seguretat de la zona de l'estació del TAV i d'autobusos també pujaven a donar-los un cop de mà. I, finalment, també hi van arribar els Mossos.

Van trobar-se que hi havia un dels joves retinguts, al qual es va identificar. Aquest, juntament amb un vigilant, de seguretat van quedar ferits. La resta de persones implicades havien fugit. Mentre tot això passava, el tren es va quedar aturat. Després dels fets, Renfe va presentar denúncia i segons la policia, també ho van fer els joves. Per tant, hi ha denúncies creuades.