El SAP-Fepol denuncia deficiències a les garjoles i al vestíbul de la comissaria de Mossos de Vistalegre

El sindicat SAP-Fepol denuncia deficiències a les garjoles i el vestíbul de la comissaria de Mossos d'Esquadra de Vistalegre de Girona.

Reclama que s'actuï i recorda que ja ha fet diverses denúncies i requeriments al Síndic pel mateix tema.

El sindicat destaca que aquest equipament policial s'ha quedat "antic" i "no garanteix la seguretat de les persones que hi desenvolupen el seu servei".

Per exemple, entre les mancances que tenen, com asseguren fonts del sindicat hi ha que la comissaria de Girona no compta amb mampara a l'entrada, ni tampoc hi ha cap tipus de control de l'accés de les persones, tot i estar a nivell 4 d'alerta antiterrorista. I a banda, també denuncien problemes de climatització.

Per tot això reclamen que es col·loqui una porta i una entrada com cal per a millorar la seguretat de l'equipament.

Quant a les garjoles, hi ha un informe del Síndic que ja va alertar que hi havia mancances. I entre aquestes hi ha, com recorden des del sindicat el propi disseny de les garjoles. Reclamen per exemple que es col·loqui un vàter en cada garjola, més lluminositat, millor ventilació, entre altres.

El SAP-Fepol en un comunicat recorda que el 17 de maig del 2017 va elaborar ja un informe on exposaven els elements i "incompliments de normatives laborals i mancances en mesures de seguretat".

També asseguren que van denunciar l'estat de la zona de custòdia i el vestíbul al Síndic de Greuges de Catalunya. A data de juliol de l'any passat van exposar els aspectes a reparar i el Síndic els va respondre, asseguren requerint al Govern que se solucionessin els aspectes de seguretat i cura dels detinguts.

Malgrat tot això i haver-ho denunciat a la Inspecció de Treball, asseguren que "l'àrea de custòdia de detinguts segueix incomplint els requeriments del mateix Síndic de Greuges" i segueix generant "una gran inseguretat tant pels detinguts com pels agents" que hi treballen.