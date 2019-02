El vicealcalde de Girona s'enfronta dilluns a 110 preguntes de l'oposició sobre els talls de llum

El vicealcalde de Girona, i responsable de l'àrea que afecta el servei elèctric a la ciutat, Eduard Berloso, haurà de respondre aquest dilluns a 110 preguntes dels grups de l'oposició sobre els talls de llum a Font de la Pólvora i en altres sectors de la ciutat.

Tota l'oposició es va posar d'acord, fa unes setmanes, per forçar que el qui és el primer tinent d'alcaldia de l'equip de govern hagi de comparèixer per explicar i respondre , una a una, a totes les qüestions que es consideri sobre els continuats talls de llum durant tot l'hivern, en el que es denomina una «moció de control».

Les formacions polítiques han entrat per escrit, i per separat, les seves qüestions sobre els talls de llum a la ciutat. Ben poques coincideixen i, per tant, Berloso haurà de destinar una bona estona a explicar-se. El vicealcalde s'ha reunit els tres últims dies amb responsables d'Endesa per, seguir reclamant mesures per evitar la manca de subministrament del servei i, també recopilar informació que se li requereix en les preguntes.

Entre les qüestions entrades n'hi ha de teòriques però també algunes que precisen dades exactes. Així per exemple, hi ha l'interés per saber si l'Ajuntament és prou exigent amb la companyia elèctrica per tal que garanteixi el servei als veïns que paguen la llum però també quants dies, hores o quants veïns han patit afectacions amb el subministrament elèctric a Font de la Pólvora. També hi ha preguntes sobre l'estat de les instal·lacions i si comparteix les declaracions de l'alcaldessa que un dia va assegurar que « la causa del problema és l'altíssim i gravíssim nivell de frau elèctric que hi ha en aquest sector». També si l'Ajuntament pensa prendre mesures per acompanyar els veïns afecats per tal que facin reclamacions pels talls patits injustament. Algunes qüestions també esmenten els talls patits al barri de Torre Gironella.

Regularitzar comptadors

A més a més, algunes preguntes reclamen saber algunes actuacions municipals que puguin servir per evitar el problema elèctric. L'equip de govern gironí ja va anunciar fa setmanes que tornarà a posar i regularitzarà els comptadors elèctrics - com ja va fer fa quatre anys- que ara consten que els Serveis Socials informin que són necessaris per a la famílies vulnerables.

Fa poc, els veïns van organitzar una manifestació perquè se'ls escoltés.