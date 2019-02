L'Audiència no veu delicte d'odi en uns tuits relacionats amb el nazisme

L'Audiència de Girona no veu delicte d'odi en uns tuits que comparaven l'independentisme amb el nazisme i l'Alemanya del Tercer Reich. Els va piular una dona a finals del 2017, en resposta a un alemany establert a Girona. Aleshores, el govern espanyol ja havia activat l'article 155 i el Suprem havia empresonat els líders independentistes. El denunciant, aquells dies va piular una sèrie de tuits que sempre deien el mateix.

En concret, l'escrit de les piulades era el següent: «Com a alemany, resident, sento vergonya aliena i ràbia d'un estat que tolera i protegeix els feixistes espanyols. A Alemanya hem jutjat i condemnat els nazis. Allà, la salutació nazi, ensenyar banderes, insígnies i fins i tot tatuatges és delicte».

Entre les múltiples respostes que va rebre, hi havia les d'aquesta tuitaire. La dona va enviar-li fins a cinc piulades el 25 de novembre. Es preguntava si l'alemany cobrava «diner independentista» i li arribava a dir que «el més probable» era que fos descendent de «nazis» (citant explícitament Hitler). «Ets fill d'un nazi emboscat a la Costa Brava? Com tinguis la desgràcia que a la teva família hi hagués nazis, riuré», li va escriure. Al darrer dels tuits de resposta, la dona comparava obertament els independentistes amb el Tercer Reich. «Els únics feixistes –nazis- sou tu i els que defenses; han fet de Catalunya una Alemanya 1933», deia la piulada. «Els jueus som els catalans (qui viu i treballa a Catalunya) no independentistes», deia la tuitaire. La piulada acabava demanant a l'alemany que se n'anés al seu país a defensar Carles Puigdemont, i que veuria com allà la cancellera Merkel el posaria «en una garjola».

L'Audiència, però, creu que les piulades, tot i que poden semblar «repugnants, nauseabundes i immundes» no van més enllà «d'una crítica airada» i conclou que no s'emmarquen en cap dels supòsits dels delictes d'odi. Diu que perquè es doni aquest delicte ha d'existir un «grup discriminat o amenaçat», i creu que aquest no és el cas.