El PSC ret homenatge a l'escriptor i polític Just Casero

El Centre Cívic de Pont Major va acollir ahir l'homenatge a l'escriptor i polític socialista Just Casero. L'acte, organitzat pel PSC, va comptar amb les intervencions de Sílvia Paneque, portaveu del grup municipal; el professor i autor del llibre Memòria de Just, Jaume Guillamet; el fill de l'homenatjat, Roger Casero; i el regidor a l'Ajuntament de Girona entre el 1983-1999, Joan Pallàs. Paneque va destacar la «bondat» i «estima» de Just Casero, tot recordant el seus primers mesos a l'Empordà i Figueres, on va immigrar. «Homes i dones d'orígens i cultures ben diferents es van barrejar amb tanta intensitat, que d'aquella unió de lluita en va sorgir una nova cultura política», va apuntar Paneque, tot afegint que en aquell projecte el PSC hi tingué una posició protagonista que arriba fins avui.