«Amb la batalla política, les obres al parc Central s'han tornat a encallar»

Xavier Reyner té 47 anys i és enginyer tècnic mecànic. Marxa amb alguna espina clavada però content per la feina feta

Entra com a president a finals del 2013 en el lloc de Martí Carreras i ara ho deixa. Per què?

La presidència era de quatre anys i volia fer només un mandat. Són càrrecs mòbils. Però si no hi ha relleu... L'any passat vaig dir que aguantava dos anys més però que calia un relleu. I ara han passat diverses coses i tenia la sensació que tenia l'Associació abandonada i que calia donar pas a gent que estirava més fort. I vam demanar-ho a la Carme.

Seguirà a l'Associació?

Seguiré a la junta. Sobretot seguiré amb el tema del Pla Integral perquè estava ja a les meves mans i hi haurà moviments imminents, perquè hi ha eleccions. També amb el grup de gent del punt de lectura, transformat ara en el laboratori de cultura.

Va entrar com a president i semblava que el parc Central quasi estava, però encara hi ha un tros pendent d'obres.

És una espina clavada. Tenia esperances que estigués. Quan a Madrid van fer, fa uns dos anys, la proposta d'acabar les obres per parts, semblava que finalitzaria. Però aquest tros que queda ha entrat en temes polítics i quan hi ha hagut batalla política s'ha tornat a encallar. Parles amb Ribas o amb Bramon i cadascú té la seva part de justificació. I quan entren tot amb justificacions, vol dir que malament.

I qui hi perd és el veí...

Sí. I és una pena. Una part del que falta és de l'Ajuntament, com ara la nova Boireta o el parc infantil. I una altra part, d'Adif.

Els veïns tenen sensació d'inseguretat. S'està fent prou?

Manquen efectius. Hi ha més delinqüència. Però amb la jubilació anticipada dels catorze policies algú no ha fet bé la seva feina. I sembla que ja estava planejat que treien els guàrdies de barri abans de saber-se les jubilacions. Crec que les jubilacions han sigut més una excusa per treure'ls que una causa.

Al barri hi ha dues associacions de veïns....

Es remunta a abans de ser jo president per un desencontre amb un grup de persones. Tenien un caire polític molt marcat.

És bo o dolent?

És dolent. Quan anem a una, cap problema. A la reunió de seguretat no van venir per orgull personal. Fa un flac favor al barri.

Què s'emporta de positiu?

Que la Junta no depengui d'un president. Qualsevol pot fer de president o presidenta. També m'ha servir per conèixer més la realitat dels altres barris perquè t'hi relaciones més. Agafes una perspectiva de tota la ciutat.

I Sant Narcís com és respecte dels altres barris?

Hi ha coses que altres barris han de tenir enveja, segur. Hi ha un teixit social i una vida al carrer molt maca.