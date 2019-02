«Hem de donar la volta a tot allò negatiu que passa al barri. Treballar des de la positivitat»

Fa anys que està implicada en l'Associació de Veïns i fa poques setmanes ha pres el relleu a Xavier Reyner al capdavant de la presidència. Creu que ja és l'hora de tirar endavant el Pla Integral, potenciar el comerç de proximitat i forçar que acabin les obres del parc Central.

Per què accepta el repte?

Jo ni hi havia pensat. Sempre he col·laborat amb el barri però mai m'havia plantejat ser presidenta perquè els títols, pera mi, no són importants. L'important és fer coses i el dia a dia. Però per edat i coneixença del barri, en estar a la Junta de l'Associació, t'hi vas implicant. Vaig començar a la vocalia Social, vaig iniciar l'anomenada Sopa de Pedres, amb gent del Centre Cívic vam començar la fira dels pobles... Ara estava implicada en temes de seguretat, però mai pensava a ser presidenta. Però quan en Xevi va dir que havia de plegar em va proposar a mi. Vaig pensar-m'ho, i vaig parlar amb la família, perquè és molt de compromís, i vaig acceptar. El llistó és alt. L'única condició era que tota la Junta m'acceptés. Tota.

I van acceptar tots. Hi haurà algun canvi de tarannà?

Serà més o menys el mateix. Som conciliadors, no guerrers. Hem d'intentar donar la volta a tot allò negatiu que passa al barri. Treballar des de la positivitat. La tònica de l'Associació serà la mateixa: plural, oberts a tothom, i conciliadors. Volem refer, no destruir.

Quina relació ha tingut fins ara amb l'Ajuntament?

Molt bona. Quan era a la branca social no en tenia gaire. Però amb els temes de seguretat he tingut molta relació. Potser no he parlat mai amb dos o tres regidors, però sempre que hem tingut algun problema i hem demanat entrevistes amb l'alcaldessa o algun regidor no hem tingut mai cap problema. Sempre hi ha hagut diàleg.

Fa poc hi va haver una reunió sobre seguretat, precisament, en què es reclamava la policia de proximitat. Hi ha sensació d'inseguretat al barri?

En aquests moments, et puc dir que comencem a veure els fruits del que es va parlar a la reunió. Quan se'ns va informar dels canvis, teníem la mosca a l'orella. El policia de proximitat és molt important per a nosaltres. Ja hem fet reunions amb les dues guardes de proximitat i ens anirem trobant cada setmana. Et diria que hem millorat, però posant-ho entre punts suspensius. Parlo de respecte fa tres o quatre setmanes. De Nadal cap aquí, tot i que hi ha hagut robatoris, en general, veiem més policia al barri. Més cotxe de policia. Dona tranquil·litat.

Quines altres prioritats hi haurà al barri?

Del Pla Integral de Sant Narcís fa molts anys que se'n parla. El barri cada dia està més denigrat. Els jardins, voreres, il·luminació... I a veure si desencallem el tema de les obres pendents encara al parc Central pel TAV d'una vegada. Una altra qüestió seria potenciar el comerç de proximitat. Almenys que el que hi ha no se'n vagi. Hi ha moltes persianes abaixades. I hem de tornar a lluitar pel comerç de proximitat. Perquè nosaltres hi creiem molt.