Berloso nega que l´ajuntament tingui cap responsabilitat en els talls de llum a Font de la Pòlvora

El vicealcalde de Girona, Eduard Berloso, s'ha espolsat responsabilitats pels talls de llum i ha centrat la problemàtica al barri de la Font de la Pólvora.

Durant la seva compareixença al ple, Berloso ha assegurat que allà només el 38% dels habitatges (229 de 602) tenen les factures al dia. El vicealcalde no ha amagat que el frau elèctric "és el gran responsable" de les apagades –sigui per necessitat o fet a consciència- i ha assegurat que l'Ajuntament ha fet "tot el possible" per solucionar la situació.

En aquest sentit, ha insistit que l'aposta de l'equip de govern ha estat la de negociar amb Endesa per acabar amb les sobrecàrregues (cosa que, per exemple, ja ha permès resoldre el problema a Torre Gironella). Berloso també ha demanat a tots aquells que hagin patit apagades que "exigeixin indemnitzacions" a la companyia, perquè és a Endesa a qui li correspon gestionar-les.