El 62% de pisos de Font de la Pólvora no paga la llum o no té contracte ACN

El vicealcalde de Girona, Eduard Berloso, va respondre ahir a les 110 preguntes dels grups de l'oposició en 79 minuts (tenint en compte que algunes eren repetides i incloent-hi una aturada de deu minuts). El partits van lamentar el sistema que servia per donar forma a l'article 93 del Regalment Orgànic Municipal (ROM) ja que esquivava el debat i impedia repreguntar a la formació que llegia la pregunta, sense poder fer ni tan sols una introducció o valoració prèvia sobre l'assumpte. A més, el tinent d'alcaldia, tenia totes les respostes escrites perquè les preguntres estaven entregades almenys cinc dies abans. La compareixença del regidor s'havia aprovat en l'anterior sessió plenària amb el vot afirmatiu de tots els grups (inclòs el govern local) i havia entrat com a petició de tota l'oposició.



«No és de la nostra competència»

En moltes ocasions, el regidor responsable de l'àrea va eludir respondre indicant que l'Ajuntament no podia intervenir en determinats aspectes vinculats a la relació entre els client afectat i la companyia elèctrica. «No és de la nostra competència», afirmava, per exemple. O que «qui té la responsabilitat de controlar l'estat de les instal·lacions és Indústria, no l'Ajuntament». En més d'una ocasió, el regidor també va fer esment al grup municpal del PSC, recordant que l'any 2016 ja hi havia el problema i que, aleshores, qui portava l'àrea en qüestió eren els socialistes, que formaven part de l'equip de govern.

Això sí, tenia multitud de dades per respondre les qüestions plantejades. Va explicar que a Font de la Pólvora hi ha actualment 602 pisos i que, segons Endesa, n'hi ha 220 sense contracte de subministrament. Dels 382 restants, 153 (aproximadament el 40%) no estan al dia de pagament (hi ha casos que per la situació de vulnerabilitat de la família), i els restants 229 sí. Per tant, 373 (62%) o no tenen contracte-comptador o no estan al dia, i 229 sí (38% del total).

Berloso va lamentar en diverses ocasions que els qui paguen no tinguin el servei garantit i va assegurar que si els veïns consideren que no se'ls respecta els seus drets i volien interposar algun tipus de demanda, l'Ajuntament els ajudaria. «Som conscients que la seva situació és injusta», va exposar.

Va dir per activa i per passiva que ni ell ni l'alcaldessa, Marta Madrenas, «estigmatitzen» cap barri i que acusar-los d'això, era fer «demagògia». Sí que va assenyalar que «la solució per acabar amb les apagades és acabar amb el frau», que «només és deliqüent qui delinqueix» o que «el frau d'uns quants provoca el tall a tots». I va recordar unes dades: Quan hi ha operacions policials, el consum elèctric baixa un 70%.

Seguint amb les dades recollides, Berloso va explicar que des de l'octubre a Font de la Pólvora hi ha hagut 275 talls elèctrics, (que han suposat 786 hores), dels quals set eren atribuïbles a avaries i la resta a sobrecàrregues. Sobre Torre Gironella, on també hi ha queixes veïnals, va dir que hi ha hagut 26 talls (corresponents a 38 hores). Una dada que va causar l'enuig d'alguns residents del veïnat presents al saló de plens. Aquests talls de llum afecten, a més, deu persones que tenen problemes de salut i que necessiten electricitat per utilitzar aparells respiratoris.

Pel que fa a les famílies vulnerables, Berloso va exposar que estan recollint les peticions veïnals, (hi ha temps fins al dia 28 d'aquests mes) i que totes aquelles que un informe dels Serveis Socials ratifiquin la seva situació rebran ajuts per fer front a les factures. El vicealcalde també va indicar que l'Ajuntament ha intervingut i restituït el servei en 43 casos de pobresa energètica, amb 18.000 euros.



Acord amb l'elèctrica

Finalment, l'Ajuntament va anunciar un nou acord amb l'empresa, per fer «un nou pla de regularització». Els que en la regularització del 2014 i 2015 van incomplir l'acord podran tornar-se a acollir al pla i congelar el seu deute actual, va dir Berloso. La resta que no tinguessin deutes anteriors tindran també el deute actual congelat. Si compleixen amb el compromís de pagar cada mes, es condonarà el deute actual al cap d'un temps concret. L'empresa donarà un màxim de deu mesos per pagar la primera factura després de la regularització. A tots els que no tinguin comptador, l'Ajuntament en pagarà el cost. Això sí, va indicar que els «beneficiaris d'aquest nou pla seran els qui Serveis Socials ho determini. És una pla adreçat a les persones vulnerables, no a qui sí que es pot permetre les despeses».