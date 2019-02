Concentració a la plaça 1-O en contra del judici al procés

Unes 3.000 persones s'han concentrat a la plaça U d'Octubre de Girona contra el judici "vergonyós" de l'1-O i han clamat que "l'autodeterminació no és delicte". Durant la protesta, convocada per la plataforma Girona Vota, s'han fet proclames constants a sumar-se a la vaga general del 21-F i a les manifestacions de Girona i Madrid.

Carles Puigdemont, en un missatge gravat des de Waterloo, ha assegurat que el procés al Suprem "és una vergonya per a la Unió Europea" i que "posar urnes no és un crim". Després, cap a 1.800 persones s'han manifestat fins davant dels jutjats de Girona, on els CDR han cremat fotos de Felip VI i del jutge Llarena, han fet proclames a favor de la desobediència i han exigit al Govern "que no traeixi sinó implementi el mandat de l'1-O".

Pancartes amb la imatge dels independentistes presos, cartells amb el lema 'L'Autodeterminació no és delicte' i crits de "Fora la justícia espanyola" i "Independència". Fins a 3.000 persones s'han concentrat aquest vespre a la plaça U d'Octubre de Girona, responent a la crida de la plataforma Girona Vota, per protestar contra el judici de l'1-O.

Durant la concentració, les proclames a sumar-se a la vaga general del 21-F i a demostrar la unitat al carrer (amb les manifestacions de Barcelona i Madrid) han estat constants.

El portaveu de la plataforma, Sergi Font, ha criticat que "avui la justícia del segle XX vulgui jutjar un poble del segle XXI". "Van intentar apallissar la democràcia amb porres i ara ho intenten amb togues", ha dit, clamant que el procés al Suprem és "un número de circ" i una "fal·làcia".

L'actriu Cristina Cervià, que ha llegit el manifest unitari que també s'ha escoltat arreu de Catalunya, ha recordat que aquest és un judici "mancat de tota raó" que asseu els presos independentistes a la banqueta "per un delicte, el de l'autodeterminació, que no existeix". "No reconeixem la legitimitat d'una judicatura aliena; aquí el problema de fons és un Estat en majúscules, que s'acarnissa contra aquell qui no combregui amb la unitat d'Espanya", recull el text.

El portaveu dels advocats voluntaris que porten les querelles per l'1-O, Albert Carreras, ha recordat que el Suprem està "jutjant tot un país" i ha criticat que s'hagi permès a Vox personar-se com "una de les principals acusacions". Carreras ha afirmat que, amb el judici de l'1-O, també estan en joc "drets i llibertats fonamentals".



"Posar urnes no és un crim"

Darrere l'escenari, hi havia una pantalla gegant presidida pel lema 'Ho tornaríem a fer!'. I allà ha estat on s'han projectat missatges gravats del raper Valtònyc, de la secretaria general d'ERC Marta Rovira i de Carles Puigdemont. Des de la Casa de la República de Waterloo, Puigdemont ha qualificat el judici com "un càstig, una venjança i un escarment" contra tots aquells qui van votar al referèndum.

"És innoble i una vergonya per a Espanya i per a la Unió Europea que persones honestes vegin com se'ls acusa dels pitjors crims que recull el Codi Penal", ha assegurat Puigdemont. L'expresident de la Generalitat també ha dit que el procés al Suprem ha de servir per "explicar a tot el món que l'única solució és l'absolució" dels presos, perquè "posar urnes no és un crim".



Manifestació i crema de fotos

Just abans de la concentració, unes 250 persones convocades pels CDR han protestat davant la Subdelegació de l'Estat. I després de la protesta a la plaça U d'Octubre, 1.800 persones –també, responent la crida dels CDR- s'han manifestat fins davant dels jutjats de Girona (que estaven custodiats per un cordó policial).

Allà, els manifestants han cremat fotografies cap per avall de Felip VI i del jutge Llarena, a més d'altres on hi apareixia el logo dels partits espanyols (PSOE, PP, Cs i Vox) i les paraules 'Autonomisme', 'Processisme', 'Diàleg' o 'Pacte'.

Els CDR han llegit un manifest fent una crida a la desobediència (amb la vista posada al 21-F) per lluitar contra un judici "que és una farsa" i que "ja té escrita la sentència". L'escrit també critica "el gir autonomista" del Govern i el president de la Generalitat, Quim Torra, els acusa de fer "de carcellers dels presos polítics" i "negociar amb un estat espanyol que empresona". "No vau ser votats per trair el mandat de l'1-O sinó per implementar-lo", subratlla el manifest dels CDR, instant-los a deixar pas i dimitir "si no s'avança per fer efectiva la República".