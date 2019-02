Cris Sibina serà la cap de llista d'IPS-CUP a Salt

Cris Sibina encapçalarà la llista electoral d'Independents per Salt - Cup per a les pròximes eleccions municipals, que tindran lloc el 26 de maig. La saltenca pren el relleu de Ferran Burch, regidor al consistori saltenc. En l'actualitat, IPS-CUP forma part de l'equip de govern juntament amb ERC.

Sibina compartirà llista amb l'actual regidora d'Entorn natural i Medi Ambient, Marta Guillaumes, i Anna Burrassó, que ocuparan el segon i tercer lloc respectivament. Els noms es van escollir en una assemblea oberta que va dur a terme la formació fa uns dies.

A través d'un comunicat, IPS-CUP afirma que «aposta pel relleu de les persones que figuren al capdavant de l'agrupació» per «limitar el temps en què les representants exerceixen algun càrrec». Tot i això, exposen que el projecte «continua essent el mateix» així com la necessitat de «seguir obrint camí cap a un model de poble més sostenible i que millori la qualitat de vida de les persones» per aconseguir «un poble actiu i alhora compromès amb la república catalana», conclou la formació.