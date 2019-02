Denuncien un gimnàs de Girona per islamofòbia

L'Espai Antiracista Salt-Girona denuncia que dues estudiants van ser rebutjades d'un gimnàs de Girona per motius racistes i islamòfobs. Davant d'això, la plataforma ha convocat una concentració de protesta aquest dimecres. «No pot ser que a dues companyes se'ls negui la inscripció al gimnàs per motius racistes i islamòfobs. I no callarem», denunciava l'entitat a través de les xarxes socials.

La manifestació tindrà lloc a les set de la tarda davant del gimnàs, al carrer Bonastruc de Porta. Primer de tot, però, es farà una marxa a les sis de la tarda que arrencarà a la plaça de l'Ateneu (darrere el Museu del Cinema) i finalitzarà al centre esportiu.

Davant les acusacions, el gimnàs Punt Groc va explicar ahir que no van admetre la persona sol·licitant perquè no complia amb valors com la integració, la tolerància i el respecte a la diversitat. Així mateix el centre va constatar que entre els seus inscrits hi ha gent de països com el Marroc, Senegal, França i Anglaterra, entre d'altres. «El centre és un espai inclusiu que no entén de cultures, nacionalitats, ni religions, on tothom és benvingut», van afirmar.