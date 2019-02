Un home cau d'uns dos metres d'altura a la llera de l'Onyar

Un home ha caigut d'una altura d'uns dos metres a la llera de l'Onyar a Girona.

L'accident ha tingut lloc pels volts d'un quart de dues de la tarda, a l'altura del pont que connecta el carrer del Carme amb el Lorenzana.

Testimonis han alertat als Mossos d'Esquadra que hi havia un home que acabava de caure des d'una plataforma de formigó a tocar del pont, d'uns dos metres d'altura. D'altres veïns també han alertat el 112 dels fets.

Els Mossos tenen la comissaria de Vistalegre a tocar d'aquesta zona i s'han desplaçat fins on hi havia la víctima amb el desfibril·lador mòbil però no ha calgut aplicar-li-ho.

Segons fonts presencials i a l'espera del balanç del SEM, l'home presentava ferides al cap ja que ha caigut des d'uns dos metres.

Al lloc dels fets s'hi han traslladat també la Policia Municipal, els Bombers i el SEM. Els serveis sanitaris han atès l'home, de 25 anys, que presentava símptomes d'anar begut i després l'han traslladat fins a l'hospital Trueta de Girona. Finalment, ha quedat ferit en estat menys greu.

L'atenció dels serveis d'emergències ha generat molta expectació a la zona.