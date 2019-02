Interior clausura tres mesos el local d´oci nocturn Blow i el multa amb 9.001 euros

El Departament d'Interior ha tornat a clausurar el local d'oci nocturn Blow de la ciutat de Girona i li ha imposat una sanció econòmica de 9.001 euros per diversos incompliments.

L'expedient sancionador dels Serveis Territorials d'Interior a Girona obliga a tenir el local tancat durant tres mesos. Aquest no és el primer cop que Interior ha de multar el local d'oci, situat al carrer Miquel Blay, ja ho havia fet en dues ocasions.

En aquesta nova resolució que suposa el tancament de l'expedient sancionador obert a l'empresa propietària del local, el Departament d'Interior a banda d'obligar a tancar l'equipament durant tres mesos -des de l'11 de gener- li imposa tres sancions per tres incompliments diferents.

La primera multa ascendeix als 2.000 euros i és per una falta de caràcter greu. El motiu rau en el fet que el 20 de novembre de l'any 2016 va tancar més tard del previst. Segons la resolució d'Interior, el local estava obert quan faltaven deu minuts per les sis de la matinada, quan el seu horari de tancament és dos quarts de cinc, i encara amb 61 persones a dins. Així doncs es va excedir en una hora i vint minuts l'horari de tancament autoritzat.

A més, el local feia activitats de discoteca però sense tenir-ne el permís. La llicència municipal de què disposa aquest establiment és de cafè concert. L'Ajuntament de Girona la hi va concedir el 7 de maig del 2013. Això li ha suposat una multa que ascendeix fins als 6.000 euros.

L'altra infracció de la propietat, segons figura en l'expedient d'Interior, és que l'empresa, en data 2 de març de 2017, no havia presentat la pòlissa d'assegurança de reponsabilitat civil ni el rebut acreditatiu del pagament de les primes.

Davant d'aquests fets, el director dels Serveis Territorials d'Interior va dictar l'inici de l'expedient sancionador contra el Blow i aquest ha conclòs en tres sancions. L'última, finalment, ha acabat amb el sobreseïment de la infracció de la manca de la pòlissa, ja que la propietat la van presentar a Interior. Tot i això, se'ls ha sancionat amb 1.001 euros més.

El tancament del local va començar l'11 de gener, quan es van notificar a la propietat les conclusions de l'expedient sancionador. Mentrestant, però, al local s'hi permet fer obres, però tot sota la tutela de la Generalitat. A partir de l'11 d'abril podria tornar a obrir.



Tres episodis sancionadors

El Departament d'Interior no és la primera vegada que sanciona aquest local. Als 9.001 euros sancionadors de l'últim expedient, cal sumar-hi dues resolucions més. Una de 6.600 euros del juliol del 2016, i anteriorment, durant el mateix any, el van multar amb 4.601 euros més. Aquests expedients també van comportar el tancament del local, en el primer cas per a tres mesos i en el darrer, prop d'un mes. La majoria d'incompliments dels casos del 2016 van ser per mesures de seguretat. En total, l'establiment acumula més de 20.000 euros en sancions.