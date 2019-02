Els advocats voluntaris de Girona critiquen les dilacions amb la querella de l´1-O

Els advocats voluntaris de Girona han criticat que les "gravíssimes" dilacions que arrossega la instrucció de la querella col·lectiva per les càrregues de l'1-O "promouen la impunitat" dels agents. Els advocats han entrat una queixa al jutjat d'instrucció número 2, que és el que porta el cas, reclamant que citi a declarar com a investigats els policies i guàrdies civils a qui ja s'ha identificat. En total són cap a una dotzena.

A l'escrit, els advocats subratllen que, gairebé un any després que s'admetés a tràmit la querella, "algunes de les principals diligències encara s'han de practicar". Diuen –literalment- que hi ha una "desídia instructora" i que això suposa "una vulneració flagrant" dels drets humans. De la querella col·lectiva, interposada pels ajuntaments de Girona, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva, també en pengen les 200 denúncies que van interposar els ferits per les càrregues durant el referèndum.