Concentració a Girona per denunciar la celebració del judici del procés

Després de la mobilització sindical que va tenir lloc ahir al migdia a Girona, la capital de província va remarcar la força que alguns ciutadans volen entregar als polítics que ahir van entrar en la roda judicial pel procés independentista al Tribunal Suprem de Madrid amb una mobilització a la plaça de l'1 d'Octubre de 2017. L'esdeveniment, organitzat per la plataforma sobiranista Girona Vota, va concentrar unes 3.000 persones, segons va informar ahir l'Ajuntament. Les banderes i els cartells alçats es trobaven repartits al voltant d'un petit escenari amb una pantalla que va servir per projectar tres vídeos de personalitats que es troben a l'estranger, alguns per la seva relació amb el procés i els fets de l'1-O, com són l'exdiputada d'ERC al Parlament de Catalunya Marta Rovira, l'expresident Carles Puigdemont i el raper Valtònyc. L'acte va cloure amb el cant d' Els Segadors.

Cap a les set del vespre, l'antiga plaça de la Constitució de Girona es va anar omplint de gom a gom en un acte que pretenia donar suport als polítics encausats en el judici del procés independentista i animar la població a sumar-se a les mobilitzacions previstes aquest dissabte a Barcelona i el dia 16 de març a Madrid, i també a la vaga general del proper dijous 21 de febrer. El responsable d'emprendre el fil conductor de l'esdeveniment va ser el portaveu de la plataforma de partits i entitats sobiranistes gironines Girona Vota, Sergi Font. El mateix va ser l'encarregat de fer un discurs introductori criticant que «la policia va intentar tirar la democràcia amb porres i ara ho està fent amb togues», tot defensant que «el que hem de fer ara és mantenir-nos junts i forts davant aquest judici integrat per jutges que tenen set de venjança» i que formen part d'un «règim que decau». Seguidament, Font va presentar l'actriu i directora de teatre Cristina Cervià, que va ser l'encarregada de llegir el manifest unitari que estava previst pronunciar-se arreu del país. «Després de centenars de dies de presó preventiva, els nostres representants polítics s'asseuen al banc dels acusats per un delicte que no existeix: l'autodeterminació. Ens trobem davant d'un judici mancat de tota raó», va pronunciar ahir Cervià, afegint que «per assolir la llibertat, ens hem de basar en la mobilització popular i en un intens esforç d'internacionalització». A continuació, va arribar el torn de l'advocat del grup Dret de Defensa Albert Carreras, qui va remarcar que «les persones empresonades estan esperant respondre davant una injustícia que estem patint tots. Es tracta d'un judici contra el país». La darrera part de l'acte es va basar en la projecció de tres vídeos amb contundents missatges d'ànims i de voluntat de mobilització de la mà de Valtònyc, Marta Rovira i Carles Puigdemont des de diferents punts d'Europa. Els Segadors va ser el cant encarregat de cloure la concentració. Unes 1.800 persones segons el consistori van continuar la reivindicació tot seguit a les portes dels jutjats de Girona sense causar aldarulls.