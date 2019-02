La Coordinadora d'ONG rebutja que l'Exèrcit tingui estand a ExpoJove

La Coordinadora d'ONG Solidàries de Girona rebutja la decisió judicial que ha invalidat la prohibició que l'Exèrcit participi a l'ExpoJove, tal com Fira de Girona va acordar l'any passat perquè va considerar que vulnerava el codi ètic que impedeix exhibir símbols o elements bèl·lics al saló de l'ensenyament.

La Coordinadora d'ONG va afirmar ahir que «l'exèrcit no pot tenir un estand a l'ExpoJove de Girona» perquè va incomplir el codi ètic de Fira de Girona, segons el qual no hi poden haver «expositors que vulnerin els valors i principis de la cultura de la pau, la defensa de la igualtat i els drets humans».

L'organització va remarcar que «moltes de les entitats solidàries que la integren treballen per resoldre les mancances i les desigualtats derivades dels conflictes bèl·lics» i va reiterar que «reclutar joves per a l'Exèrcit no és una sortida laboral com qualsevol altra».