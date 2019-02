Cs de Girona votarà en contra els pressupostos perquè són «polítics»

Ciutadans (Cs) de Girona votarà en contra del pressupost municipal perquè són uns comptes "polítics" que deixaran la ciutat "aturada". La portaveu del grup, Míriam Pujola, assegura que no hi ha cap mena de marge per la negociació. La formació taronja troba a faltar-hi nombroses partides. Entre d'altres, diu que el pressupost "abandona els barris perifèrics", incrementa la dotació de La Sopa de manera "irrisòria" i no inclou millores per a les famílies monoparentals i la gent gran. Però sobretot, Pujola critica que qui avali aquests comptes serà "corresponsable de tenir Girona aturada" i de donar suport a una alcaldessa "que salta a les vies del tren i permet que l'Ajuntament continuï formant part de l'AMI".

La portaveu de Cs assegura que el pressupost d'aquest 2019, que puja a 117 milions d'euros (MEUR), està "carregat d'errors". "Errors històrics que s'arrosseguen en el temps, errors que divideixen la societat, errors socials perquè no aporten millores als gironins i errors polítics per tenir prioritats absolutament errònies", subratlla Pujola.

En el terreny social, Cs troba a faltar partides per a les famílies monoparentals, per a la gent gran, per al col·lectiu LGTBI i per "eradicar la violència de gènere". A més, diu que no inclouen descomptes perquè els joves accedeixin a la cultura o per la gratuïtat dels llibres de text (una de les demandes reiterades de la formació taronja).

A més, Míriam Pujola critica que l'equip de govern "abandoni els barris perifèrics" –aquí, recorda els talls de llum al sector Est- i considera que l'increment de dotació per al centre de serveis socials La Sopa és "irrisori". També critica que no es faci una aposta "decidida" per incrementar la plantilla de la Policia Municipal, que considera "imprescindible".



"Màxim descrèdit nacional"

Cs tampoc amaga que el seu 'no' al pressupost també és perquè aquests comptes són "polítics". Per això, Míriam Pujola assegura que qui els hi doni suport serà "corresponsable de tenir una Girona aturada" i recolzar "una alcaldessa que salta a les vies del tren i permet que l'Ajuntament continuï formant part de l'AMI".

"La seva mala gestió i els escàndols com els d'Agissa fan que avui Girona tingui el màxim descrèdit nacional", ha subratllat Pujola. Per això, la portaveu de Cs reitera que mai recolzaran uns comptes que evidencien "un projecte esgotat" i li desitja a l'alcaldessa, Marta Madrenas, "que gaudeixi dels seus últims dies al càrrec".

Cs reitera que en cap cas hi ha marge per a la negociació. I sobretot, tenint en compte que aquests pressupostos del 2019 s'han fet "amb presses" i arriben "molt i molt tard".