L'Ajuntament de Girona homenatja l'entitat Aligots per la seva trajectòria el 2018

L'Ajuntament de Girona ha homenatjat aquesta tarda la trajectòria esportiva de l'entitat Aligots Club Esportiu durant el passat 2018. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el regidor d'Educació i Esports del consistori, Josep Pujols, han rebut avui diversos representants del club al Saló de Plens de l'Ajuntament. Durant la recepció, Madrenas ha entregat a l'entitat un trofeu de la Destinació de Turisme Esportiu (DTE), distinció amb què l'Ajuntament premia les persones esportistes i els clubs que porten el nom de Girona arreu del món.

"Amb aquesta iniciativa, volem retre homenatge als esportistes dels Aligots per la seva destacada trajectòria al llarg de la temporada però, alhora, volem agrair al club la feina que fa per fomentar l'esport entre els infants i jovent de la ciutat i per representar Girona arreu", ha destacat l'alcaldessa.

En els tres últims anys, l'entitat Aligots Club Esportiu ha rebut diverses distincions. L'any 2016, el club es va proclamar campió del torneig de Catalunya per equips en curses d'orientació; el 2017 va aconseguir la segona posició al campionat i, durant el 2018, coincidint amb el seu 20è aniversari, el club va revalidar el títol de campió d'aquesta prova esportiva. A més, els Aligots promocionen les curses d'orientació a diversos instituts i centres escolars de Girona, fomenten l'esport base a través de la seva escola i organitzen diferents campionats i esdeveniments locals.

A l'acte hi ha assistit també el president de l'Aligot Club Esportiu, Marc Amat; la vicepresidenta de l'Aligot Club Esportiu, Marta Bruns, i una desena d'esportistes de l'entitat.