Ciutadans també descarta el «sí» al pressupost però CiU manté el ple de Girona

Les fulles de la margarita van caient i l'equip de govern de CiU a l'Ajuntament de Girona segueix sense els suports necessaris per tirar endavant la proposta dels pressupostos. Ahir el grup de Ciutadans va anunciar el vot negatiu als comptes: «Votarem en contra dels pressupostos perquè no plantegen millores socials i són mostra d'un projecte esgotat», va indicar la portaveu taronja, Míriam Pujola. La regidora, a més, va lamentar que el govern local «abandoni els barris perifèrics» i no contempli millores «a famílies monoparentals, col·lectiu LGTBI o la gratuïtat dels llibres de text».

Ciutadans s'afegeix, d'aquesta manera a les reaccions del PSC i d'ERC-MES que els darrers dies han assenyalat que, molt probablement tampoc donaran el vistiplau a la proposta de l'equip de Marta Madrenas. Els socialistes van indicar el dilluns que només donarien suport als compes si lalcaldessa feia «un gir radical» en la seva «actitud». Van retreure-li que estigui «encegada a fer política nacional» i li va reclamar que situï «Girona com a prioritat», perquè «mai abans com ara hi ha hagut tants barris deslligats de la ciutat». Sobre les inversions, van exposar que «hi ha absències que clamen al cel, o bé no s'hi destinen prou recursos». L'endemà, va ser ERC qui va indicar que una màxim podia apostar per una abstenció, a canvi de projectes de ciutat per valor d'1,4 milions d'euros, amb inversions a la Devesa, el parc de les Pedreres, obres a voreres i més busos a la UdG, entre d'altres.

Avui, la CUP ha d'explicar el seu posicionament, tot i que és conegut que el model de ciutat que defensen és diferent al de l'equip de govern. Finalment, queda la posició de la regidora del PP, Concepció Veray. La seva decisió ha de combinar-se amb almenys l'abtenció d'alguna formació amb quatre regidors (ERC, PSC o CUP).

Autodescartats Ciutadans i la CUP, el govern manté el ple per al dilluns vinent i no deescarta algun acord amb ERC, el PSC o el PP, que no han dit directament «no» als pressupostos.