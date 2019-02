Confeccions Guanter guanya el concurs d'aparadors circenses de Girona

La botiga de moda de dona, Confeccions Guanter (plaça Catalunya 12) ha estat guardonada amb el primer premi del concurs "Millor Aparador de Circ 2019", convocat per l'Agrupació de Comerciants Girona Centre Eix Comercial per segon any consecutiu, amb motiu de la celebració del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or, que comença avui a Girona.

La Llenceria Rosa (carrer La Salle 14) repeteix guardó i s'alça amb el segon premi, i l'estanc Ciutadans (carrer Ciutadans 15) s'endu el tercer el premi. De la mà del president dels comerciants, Josep Maria Noguer, i del director del festival, Genís Matabosch, també s'han repartit dos accèssits, que han estat per a les botigues Plastic Store i Busquets Festa.

L'acte de lliurament dels guardons del comerç s'ha celebrat aquest migdia a les instal·lacions del festival del recinte firal de la Devesa. Durant l'acte s'ha posat de relleu la qualitat de les candidatures presentades, un total de trenta, deu més que en l'edició anterior.

El president de Girona Centre ha destacat la implicació del comerç en les diferents accions que es proposen des de l'agrupació vinculades als esdeveniments de la ciutat i ha posat l'accent en l'esforç del comerç local per mantenir-se "actiu i visible". "En cert sentit, el comerç també som com un petit circ, fem equilibris a diari i per això us felicito", ha dit Noguer al llarg d'una breu benvinguda als assistents.

El concurs "Millor Aparador de Circ" és una iniciativa de Girona Centre Eix Comercial que compta amb el suport de la Circus Arts Foundation, organitzadora del festival. El jurat ha valorat especialment l'originalitat dels muntatges i la creativitat en la disposició dels materials temàtics, facilitats pel circ, dins l'espai de l'aparador. La Circus Arts Foundation ha obsequiat als guardonats amb entrades preferencials als diferents espectacles i amb una visita guiada als camerinos i rere cortines. Tots els establiments premiats han rebut el diploma de reconeixement.

Els aparadors temàtics estaran exposats fins el 19 de febrer.