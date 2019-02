Conforama obrirà a Salt la seva primera botiga de la província

Nova obertura al sector comercial sud de Salt. La cadena dedicada a la distribució d'equipaments i decoració per a la llar Conforama ha escollit la vila com a punt per instaurar-se a la província de Girona. Concretament, el nou establiment, que ja té l'estructura construïda, està situat al costat de l'Espai Gironès, on hi ha un hotel, un bufet i un supermercat, entre altres comerços.

Tot i que les obres, que van començar a l'estiu passat, ja estan molt avançades, encara no hi ha data d'obertura. Aquesta nova botiga s'inclou dins el pla de creixement de Conforama que està duent a terme per tota la península i que pretén expandir-se i reforçar la seva presència a les grans ciutats i a la costa mediterrània perquè, segons exposa la marca, «té una tipologia d'habitatge que s'aproxima a l'oferta de Conforama».

Actualment, l'empresa compta amb quatre botigues a Catalunya, totes elles situades a la província de Barcelona (Badalona, Sabadell, Sant Boi i Sant Pere de Ribes). Per tant, la botiga de Salt serà el primer punt de venda de la marca a la província de Girona.

Fa quatre anys l'empresa ja va mostrar la seva voluntat d'expandir-se més enllà de Barcelona i instaurar-se a la rodalia de Girona. Fita que serà realitat d'aquí a uns mesos, quan la botiga obrirà les seves portes.

La parcel·la ocupada per Conforama de 8.000 metres quadrats estava destinada, en un primer moment, a l'edificació d'habitatges. Tot i això, fa cosa de dos anys es va canviar l'ús del terreny per poder-hi encabir un establiment comercial. Una modificació del planejament que va ser aprovat per Urbanisme i Comerç i pel ple de l'Ajuntament de Salt.

Amb l'edificació d'aquest nou establiment, només quedarà una parcel·la per ocupar en aquest sector comprès entre els carrers Miquel Martí i Pol, Pla de Salt, Marquès de Camps i Camí dels Carlins. El terreny en qüestió és d'ús residencial i es troba just al costat del Conforama. La resta de parcel·les estan ocupades per comerços i blocs de pisos. Les obres d'alguns habitatges, que van quedar paralitzades per la crisi econòmica, ara s'han reprès per acabar d'enllestir els treballs.



Esperant l'Ikea

És també en el sector comercial sud de Salt on, des de fa anys, hi ha la intenció d'establir un Ikea. L'Ajuntament de Salt ha fet tot els tràmits i a nivell urbanístic ho té tot preparat per acollir aquesta empresa dedicada a la fabricació i venda de mobles i objectes per a la llar.

El consistori també compta amb el suport dels saltencs que, a través d'una consulta, el 87,6% va votar a favor de la instal·lació de l'establiment. Per altra banda, l'empresa sueca interessada a ubicar-se a la vila, mai ha negat aquest desig o canviat de postura.