La CUP de Girona s´oposa als pressupostos

La CUP-Crida per Girona s'oposa als pressupostos municipals del 2019 i denuncia que l'equip de govern no ha tingut "cap interès" de reunir-se amb ells per negociar-los. Els cupaires asseguren que els comptes municipals estan "molt allunyats" del seu model de ciutat i reclamen que s'incrementin les partides destinades a habitatge i als diferents barris. A més, critiquen que les inversions s'han fet amb "voluntat electoralista", perquè destinen moltes partides testimonials –de 5.000 euros- a projectes que ara no es podran executar i que "hipotecaran" els pressupostos d'altres anys. La portaveu de la CUP, Laia Pèlach, diu que ara per ara el seu vot és clarament un 'no' i subratlla el "desinterès" de CiU per asseure's a negociar-los.

"Són uns pressupostos molt allunyats d'allò que voldríem". La portaveu de la CUP assegura que els comptes de Girona per a aquest 2019, que pugen a 117 milions d'euros (MEUR), ara per ara estan a les antípodes del model de ciutat que defensa la formació.

D'entrada, critica que tot i que hi hagi "un cert augment" de partides destinades a acció social, CiU continua "sense fer una aposta clara" per l'habitatge. A més, lamenta que en temes de mobilitat i sostenibilitat, el pressupost estigui ple "d'indefinicions". "No ens queda clar, per exemple, si es vol fomentar el porta a porta o bé quines freqüències de bus s'incrementaran", explica Pèlach.

Pel què fa a les inversions, que pugen a 6 MEUR, la CUP diu que a banda de les "hipoteques habituals" (com l'adquisició del fons Santos Torroella), els comptes per a aquest 2019 inclouen "nombroses partides" de tan sols 5.000 euros, que "difícilment s'executaran" i que condicionaran els pressupostos d'altres exercicis. I com a exemples, esmenta la reforma del carrer del Carme o el del futur aparcament a la Politècnica.

Per a Pèlach, això demostra que el pressupost s'ha fet "amb voluntat electoralista". De fet, segons els càlculs que ha fet la CUP, fins al 75% de l'import de les inversions (és a dir, 4,5 MEUR) es destina a projectes que "hipotecaran" els comptes del 2020 (perquè s'hi hauran de destinar més recursos per tirar-los endavant).

La CUP, a més, també critica que CiU no ha destinat partides per impulsar plans que es van aprovar per ple (ja fos a iniciativa de l'equip de govern o bé mitjançant mocions de l'oposició). I entre aquests, Laia Pèlach esmenta explícitament el pla de Joventut, el de Salut, el d'acollida o el d'impuls contra el canvi climàtic. "És un element preocupant, que dificulta que puguem donar suport al pressupost", diu la portaveu.

"Cap interès"

La CUP també critica que, tot i que la formació va fer arribar les seves propostes a l'equip de govern, fins ara CiU no ha mostrat "cap mena d'interès" per negociar amb ells. De fet, Pèlach explica que avui tindran la primera reunió amb la tinenta d'alcaldia, Maria Àngels Planas, però perquè han estat ells qui l'han demanada.

La CUP reclama que s'aprimin partides que estan "sobredotades" (com les de relacions institucionals o promoció i comunicació) i que es destinin més recursos a acció social –aquí, hi ha habitatge-, a educació o a promoure el cooperativisme. També demanen que es tinguin més en compte els barris, sobretot aquells on "fa temps" que no s'hi inverteix (com el Pont Major o els de l'esquerra del Ter). A més també volen que l'Ajuntament de Girona fomenti més la transparència i la participació (per exemple, fent una audiència pública sobre els pressupostos).

Ara per ara, la CUP ja assegura que el seu vot és clarament un 'no'. "Són uns pressupostos que arriben tard i que s'han fet malament; ens hi oposem no només pel model de ciutat que proposen, sinó també pel desinterès del govern a negociar-los", ha conclòs Laia Pèlach, en espera de la reunió que mantindran amb la tinenta d'alcaldia d'Hisenda.