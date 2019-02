ERC s'abstindrà als pressupostos de Girona

El grup d'ERC-MES a l'Ajuntament de Girona ha anunciat avui que s'abstindrà en l'aprovació dels pressupostos municipals per al 2019. Aquesta decisió arriba després que la formació hagi aconseguit que el govern de Marta Madrenas desencalli diferents projectes de la ciutat. A més, la coalació ha exigit que aquestes actuacions s'executin aquest any.

El grup municipal demana un nou centre cívic per a Montjuïc (50.000€), millorar l'espai de la Devesa (250.000€), iniciar les obres al Parc de les Pedreres per convertir-lo en un espai natural (100.000€), arreglar les voreres de la ciutat (500.000€), fer accessibles els parcs infantils (150.000€), una línia de bus que connecti els tres campus universitaris -Montilivi, Centre i Barri Vell- (350.000€), i un compromís ferm amb la política de policies de barri.

Per garantir la materialització dels projectes, CiU i ERC-MES han acordat constituir una comissió de seguiment. "No volem que torni a succeir el que ha ocorregut durant aquests quatre anys, que moltes iniciatives es queden en el tinter", ha explicat la portaveu del grup Maria Mercè Roca.

Autodescartats Ciutadans i la CUP, l'equip de Marta Madrenas necessita una abstenció d'un partit més. Ara per ara, els pressupostos del 2019 parteixen de deu vots a favor (els que suma CiU) i quatre abstencions (les d'ERC-MES). El govern no descarta algun acord amb el PSC o el PP, que no han dit directament "no" als pressupostos.



"Els pressupostos de CiU"

La portaveu d'ERC-MES ha deixat clar que "aquests són els pressupostos de CiU, que reprodueixen el seu model de ciutat, i per tant no hi podríem votar a favor". A més, Roca ha explicat que el govern s'ha negat a negociar, "presentant els comptes a la premsa abans que als grups, traslladant-nos que ja estan fets i que només estan disposats a parlar de partides concretes". Tanmateix, ha expressat que "malgrat la irresponsabilitat del govern municipal, ERC-MES hem fet un esforç per la ciutat i hem estat disposats a negociar una abstenció".

Per l'altra banda, la coalició ha valorat positivament algunes mesures introduïdes aquest any com ara l'increment de recursos per a serveis socials, la dignificació de les condicions laborals de la plantilla municipal o la recuperació de la figura dels policies de barri.