Judici al procés: Resum de la tercera jornada

Les declaracions dels primers acusats han arribat en la tercera jornada del judici, entre ells la de l'exvicepresident Oriol Junqueras, que s'ha definit com un "pres polític" i ha defensat en tot moment el caràcter pacífic del procés sobiranista català i la seva innocència i la dels seus companys.



LA FRASE DEL DIA:

"Ho he dit en moltes ocasions: Estimo Espanya i la gent d'Espanya i la llengua i la cultura espanyola. Ho he dit moltes vegades perquè és veritat", ha assegurat Junqueras en incidir en el fet que per garantir la convivència pacífica entre Catalunya i Espanya és necessari parlar entre iguals, és a dir, entre Estats.



LA IMATGE DEL DIA:

Assegut a escassos metres d'un tribunal de set jutges i sense cap paper de suport, després d'una petita taula de fusta de la Sala de Plens del Tribunal Suprem s'ha pogut veure Junqueras, vestit de negre, sol i bastant expressiu, durant gairebé una hora i mitja de declaració.



EL PROTAGONISTA:

Com era previsible, Junqueras s'ha convertit en el protagonista de la jornada, que ha aprofitat per llançar un al·legat polític després de, segons ell mateix ha dit, "un any i mig de silenci forçat" en estar en presó preventiva des del novembre del 2017.

No obstant això, Junqueras no ha ofert un dels moments més esperats del judici: el seu cara a cara amb la Fiscalia, a la qual ha declinat contestar en assumir que és "un pres polític" sotmès a un "judici polític" pel que pensa.



L'ANÈCDOTA:

El segon acusat a declarar, l'exconseller Joaquim Forn, ha provocat riallades a la sala, represes pel president del tribunal, Manuel Marchena, quan el fiscal li ha preguntat si els exconsellers Jordi Jané -a qui va substituir a Interior-, Neus Munté i Meritxell Ruiz van abandonar el Govern dos mesos abans de l'1-O per la seva oposició al referèndum il·legal.

"No ho crec, perquè tots ells van anar a votar", ha replicat Forn, davant la qual cosa s'ha originat un murmuri de rialles entre el públic, que Marchena ha tallat amb l'advertència que si hi havia signes d'aprovació o desacord entre els assistents a les declaracions dels acusats els obligaria a abandonar la sala.



AGENDA:

El Tribunal Suprem prosseguirà amb els interrogatoris dels acusats dimarts que ve a les 10.00 hores.