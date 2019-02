L'Auditori de Girona incorpora BMW Oliva Motor Girona com a nou mecenes

L'Auditori de Girona ha incorporat el concessionari de cotxes BMW Oliva Motor Girona com a mecenes de l'entitat. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la gerent de l'empresa, Cristina Martín, van signar ahir el conveni al mateix concessionari. L'acord de col·laboració se centra en la promoció i la difusió de l'activitat cultural que es desenvolupi a Girona i es portarà a terme durant els propers dos anys.

Des del concessionari Oliva Motor Girona, s'ha indicat que "com va essent habitual, aposta per la cultura a la ciutat de Girona, i amb aquesta firma, dóna un pas més, per estar present en la societat gironina. En els pròxims dos anys col·laborarà en la promoció i difusió de l'activitat cultural que es desenvolupi a l'Auditori de Girona".

Oliva Motor Girona, pertany al Grup Oliva i gestiona els concessionaris BMW, MINI i Motorrad de la província de Tarragona i des de fa un any, de Girona.

Oliva Motor Girona, concessionari oficial BMW, MINI i Motorrad, compta amb tres instal·lacions a la província de Girona; Salt, Figueres i Olot. Les tres instal·lacions del concessionari compten amb servei de comercialització de vehicles nous i d'ocasió, i també servei postvenda.