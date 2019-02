Salt incorpora 25 persones per fer tasques a l'espai públic i d'atenció a la ciutadania

L'Ajuntament de Salt ha incorporat 25 persones que es trobaven en situació d'atur de llarga durada per fer tasques de rehabilitació a edificis i espais públics, i d'atenció i informació a la ciutadania. Els contractats ho han estat en virtut dels programes «Enfeina't» i «Treball i Formació».

Les brigades municipals podran comptar amb el reforç de nou contractats per treballar en tasques de millora de l'espai public i nou persones més faran feines d'informació i atenció a la ciutadania per a diferents àrees de l'Ajuntament. Entre els set contractats pel programa Enfeina't, dues persones estaran destinades a l'àrea de Medi Ambient, per informar la ciutadania en temes de reciclatge i les altres desenvoluparan la seva feina a les àrees de promoció econòmica, habitatge i joventut. Les contractacions han estat possibles gràcies a la subvenció de 425.036,43 euros, del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, del Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, i del Fons Social Europeu.

Els programes Enfeina't i Treball i Formació tenen l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de persones en situació d'atur de llarga durada. Les contractacions del programa Treball i Formació ténen una durada d'entre sis i dotze mesos, i en el cas de l'Enfeina't de nou mesos. Els dos programes estan centrats en donar formació i experiència laboral als contractats de manera que assoleixin les eines i els instruments necessaris perquè tinguin més possibilitats de reincorporar-se al mercat laboral un cop finalitzats els programes.