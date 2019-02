Trobada de circaires a Girona i Salt per reinvidicar-se i denunciar la manca d'espais i de suport públic

Els circaires gironins han programat un cicle d'activitats per reivindicar el circ gironí i "denunciar les mancances que pateixen els col·lectius i artistes locals d'aquest sector". La iniciativa s'ha fet coincidir amb el Festival Internacional de Circ Elefant d'Or, amb la voluntat de "fer visibles aquests dèficits" i la "manca de suport públic dels artistes de circ gironins en contrast amb les atencions i facilitats que rep el festival".

Els organitzadors, Contaminando Sonrisas i l'Associació cultural d'equilibristes i malabaristes de Girona, qüestionen que "s'estigui potenciant l'etiqueta de Girona com a ciutat del circ" tenint en compte la manca d'espais per entrenar i crear circ a la capital gironina, i que no s'hagi tingut en compte el sector gironí del circ a l'hora de definir l'estratègia cultural a la ciutat. També es vol evidenciar que només es planteja el circ des d'una perspectiva clàssica i no es tenen en compte els nous llenguatges, a través dels quals el circ català si que està reconegut i posicionat internacionalment.

D'aquesta manera, lamenten que tota "l'aposta pel circ que es fa a la ciutat passi per promoure i donar suport a grans iniciatives privades com el festival del circ, sense cap vinculació amb el circ de base ni amb els artistes locals".

Els actes començaran el dissabte 16 de febrer amb la 2a Trobada de Circaires de Girona, que tindrà lloc a partir de les 11h al Parc Central. Posteriorment, a les 20h se celebrarà la 1a Gala de Circ al teatre El canal de Salt, en què actuaran Andreu Casadellà (trapezi Washington), la Cia. Estampades (corda aèria, cable), la Cia. NonSinTri (monocicle, portés i malabars), la Cia. Totalcirc (rola bola), (A)Gus (malabars), Ruth Cia. Ellas (suspensió capil·lar) UTA Circ (Trapezi, escala) i el grup musical Tzigans.

Finalment, el diumenge 17 les 12h s'ha programat una taula rodona al centre cívic Ter de Girona sobre la situació del circ a les comarques gironines. Els objectius de la taula són fer balanç de la situació del circ a les comarques gironines, i posar en comú les mancances i necessitats dels artistes en el present per poder projectar alternatives de futur, a més de compartir recursos i crear xarxa entre artistes.