Denuncien a Salt nou botigues de segona mà que venien productes d'origen desconegut

La Policia Local de Salt i els Mossos d'Esquadra han denunciat a Salt nou botigues de segona mà que venien productes d'origen desconegut, incomplint així la Llei orgànica 4/15 de protecció de la seguretat ciutadana que els obliga a fer un registre documental i de comunicació obligatòries dels registres als Mossos d'Esquadra.

És el resultat d'un operatiu que es va fer entre el 5 i 7 de febrer al municipi. En total es van fer deu inspeccions. D'altra banda, també es van denunciar nou dels deu establiments per incomplir de forma greu o molt greu la normativa en matèria de prevenció d'incendis i mesures de seguretat.

Un cop denunciats, els nou establiments estan obligats a prendre mesures per ajustar-se a la normativa. Si no ho fan dins els terminis previstos per l'Ajuntament de Salt, podrien enfrontar-se a una ordre de tancament.