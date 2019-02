Educació vol tancar la línia de P3 de l'Escola Font de la Pólvora per «falta d'alumnes» el pròxim curs 2019-2020. Una decisió que el departament ha pres «tenint en compte que a prop hi ha l'escola de Vila-roja», segons explicava ahir a Diari de Girona el director territorial d'Educació, Martí Fonalleras.

El tancament de P3 per al pròxim curs escolar no significa, segons va matisar Fonalleras, que es perdi «per sempre aquesta línia». D'aquí a un any s'haurà de valorar si hi ha suficients alumnes, i «si és que sí, Font de la Pólvora tornarà a tenir P3», va explicar el director territorial d'Educació. Davant d'això, va exposar que des del Departament no hi ha «la intenció, en absolut, de tancar el centre».

Aquesta decisió es va fer arribar a l'equip directiu del centre. Ara s'haurà de veure si el plantejament d'Educació es manté, a dos mesos encara perquè es tanqui el període de matrícules, que està obert des del 29 de març i que finalitzarà el 9 d'abril.



Cap a Vila-roja

La falta d'alumnes per una qüestió de demografia i la proximitat del barri amb una altra escola com és la de Vila-roja és el que ha portat el Departament d'Educació a plantejar el tancament de la línia de P3 pel curs 2019-20 a l'Escola Font de la Pólvora. Segons va explicar Fonalleras, els alumnes seran ubicats al centre de Vila-roja.

Tanmateix, el director territorial va apuntar que aquesta disminució d'alumnes és un fenomen que s'està donant a tota la ciutat de Girona. En aquest sentit, va recordar que aquest curs l'escola Cassià Costal ha començat amb un curs de P3 menys pel mateix motiu. Tot i això, en aquest centre no ha quedat deserta la línia, ja que encara hi ha un grup de P-3.