Girona necessita només una abstenció per poder aprovar els pressupostos

El govern de CiU a l'Ajuntament de Girona necessita com a mínim una abstenció per poder aprovar els pressupostos en el ple de dilluns. La CUP va anunciar ahir en roda de premsa que votaria «no» als comicis per la falta de negociació per part del govern amb els grups de l'oposició a l'hora d'elaborar el document. Mentrestant, ERC-MES va enviar un comunicat afirmant que s'abstindran després d'aconseguir que el govern de Marta Madrenas s'hagi compromés a desencallar diferents projectes de la ciutat.

Amb els 10 vots a favor de CiU i les 4 abstencions d'ERC-MES, el govern municipal només necessita, com a mínim, una abstenció o, en els millors dels casos, un vot a favor. Un suport que podria venir del PP o del PSC, ja que Cs ja va comunicar fa dos dies que votaria en contra.

Tot i això, els socialistes van indicar la setmana passada que només donarien suport als pressupostos si l'alcaldessa feia «un gir radical» en la seva «actitud». Van retreure-li que estigui «encegada a fer política nacional» i li van reclamar que situï «Girona com a prioritat» perquè «mai abans com ara hi ha hagut tants barris deslligats de la ciutat». Qui encara no s'ha pronunciat és el PP.

L'últim a fer-ho va ser ahir la CUP. La regidora Laia Pèlach va explicar que els cupaires van trametre un document amb 50 propostes, però que «no hi ha hagut cap interès per part de l'equip de Marta Madrenas per arribar a un acord». En aquest sentit, Pèlach va explicar que la formació no comparteix les prioritats marcades pel govern en els comptes, com tampoc «la manca de transparència i participació en la seva elaboració».

Pel que fa a les propostes dels cupaires, des de la formació aposten per reduir les despeses destinades a personal eventual i grups municipals, fer una aposta clara per les polítiques d'acció social per donar solucions a problemes com l'habitatge o la pobresa energètica; crear una partida per al pla d'acollida; augmentar els recursos per a projectes educatius o preveure noves inversions a Pont Major i l'Esquerra del Ter i més recursos a Torre Gironella i les Pedreres. En l'àmbit econòmic aposten per invertir més en l'economia solidària i sostenible i no tant en la promoció turística.



Avalen els projectes d'ERC-MES

Per la seva banda, ERC-MES va anunciar ahir que finalment s'abstindran en l'aprovació dels pressupostos, després que el govern de Madrenas s'hagi compromès a desencallar els projectes de la ciutat que demanaven. A més, la coalició va exigir que aquestes actuacions s'executin aquest any i es constitueixi una comissió de seguiment dels treballs.