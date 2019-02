Guanyem Girona se suma al projecte Municipalistes per la República

Una quinzena de candidatures de confluència municipal d'esquerres, inclosa Guanyem Girona, s'han ajuntat per crear un nou espai polític que superi els propis municipis i tingui veu pròpia a nivell nacional. Impulsats pels líders de Guanyem Badalona, Dolors Sabater; Guanyem Cerdanyola, Carles Escolà, i Decidim Ripollet, José M. Osuna, el nou espai es proposa «frenar l'avenç de l'extrema dreta» a les pròximes eleccions municipals superant la lògica dels partits tradicionals i fent fronts comuns d'esquerres arreu del territori. A més, passat el 26 de maig es crearan grups propis a les Diputacions i Consells Comarcals. Tot i això, asseguren que no s'imposarà a les candidatures la cessió dels vots al nou espai, que s'acabaran repartint també entre ERC, Comuns i CUP, en funció de les negociacions entre partits a cada municipi.

Segons van afirmar els seus impulsors, Badalona és un clar exemple de la «involució democràtica» que representa en aquesta ciutat el lideratge del PP i que «amenaça» el conjunt de Catalunya. És per això que des de Municipalistes per la república des de baix criden a replicar experiències com la de Guanyem arreu del territori.

«Calen grans acords populars i interpel·lem a partits i moviments socials i polítics d'esquerres, demòcrates i republicans a construir grans confluències que facin de dic de contenció de l'avenç de l'autoritarisme i el feixisme», va exclamar l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater.