L'abstenció del PP permetrà a Madrenas aprovar els pressupostos

Després de l'abstenció d'ERC, a l'equip de Marta Madrenas només li faltava un suport per poder aprovar els pressupostos municipals al pròxim ple de dilluns. I aquest ha arribat de la mà del Partit Popular que avui ha anunciat en roda de premsa que després d'uns dies de negociació s'abstindrà en l'aprovació dels comicis. "No és el nostre pressupost i no votarem a favor, però tampoc posarem pals a les rodes", ha explicat la portaveu del grup municipal, Concepció Veray.

Ara per ara, l'equip de govern compta amb els 10 vots a favor del seu partit (CiU), les 4 abstencions d'ERC i 1 del PP. Per altra banda, la CUP (4 regidors) i Cs (2 regidors) han expressat que votaran en contra. Només falta que es manifesti el PSC.