La roda de la mort, malabars de rebot i cintes aèries, plats forts de l´espectacle Vermell del Festival del Circ

La màgia del circ s'ha tornat a viure aquest divendres a Girona amb l'espectacle Vermell del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. És la segona semifinal d'aquesta vuitena edició que va començar ahir amb l'espectacle Blau. El matí, estudiants de diferents escoles gironines han assistit a l'assaig general on han pogut veure el dotze números inèdits a Europa. Entre els que més han agradat, hi havia la roda de la mort dels colombians The Flyers Valencia, una disciplina molt espectacular pel risc que corren els dos artistes fent salts mortals des d'una doble roda metàl·lica de grans dimensions. També han destacat els malabars de rebot del jove xilè Sergio Paolo i les cintes aèries del Duo Hien Puoc de Vietnam.