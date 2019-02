Sis dies d´espectacles de circ d´alta volada

aixeca el teló i comencen sis dies de circ d'alta volada. El Camp de Mart del parc de la Devesa de Girona acull per segon any el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona (anteriorment havia estat a Figueres) amb espectacles mai vistos a Europa. Malabars impossibles, acrobàcies inversemblants i salts que posen la pell de gallina es van barrejar amb moments còmics i aplaudiments i sospirs dels espectadors que omplien la carpa blava del circ.

Els espectacles que es poden veure aquests dies a Girona no s'han vist mai a Europa. És una de les gràcies de l'esdeveniment: ser referents al vell continent i portar als ulls dels gironins xous inèdits. Això obliga els organitzadors a recórrer mig món a la recerca d'atraccions que deixin el cor glaçat i que mai s'hagi vist en territori europeu.

El primer dia, aquest dijous, era el torn del denominat Espectacle blau, que correspon als primers artistes semifinalistes. Avui, per contra, serà el torn de l' Espectacle vermell, els segons semifinalistes. S'aniran fent diferents sessions fins que, dimarts, els millors números dels dos espectacles participaran a la gran gala final, l'espectacle d'or, on un jurat format per quinze directors de circ escolliran els millors espectacles i lliuraran els trofeus, uns elefants dalinians.

Sense fer cap spoiler, la jornada «blava» va començar amb els artistes del Circ Nacional de Pyongyang, que van fer mil i una meravelles amb un ball de barrets, cintes i saltadors. Formen part del circ estatal de Corea del Nord, que cada any guanya trofeus i que l'any passat va arrassar amb multitud d'elefants. A continuació va ser el torn del màstil aeri amb el rus Denis Degtyarev, el còmic brasiler Pepe Jardim, les bicicletes acrobàtiques del grup rus BMX Pro i els equilibris del jove tadjiquistani Mukhamadi Sharifzoda, que va provocar esglais mentre s'aguantava amb els braços en pals prims com un espagueti. Abans de la mitja part es va poder gaudir amb els malabars amb els peus (un espectacle anonemat icaris) amb els Martínez Bros, de Colòmbia i el Japó, que van ser aclamats a peu dret per la gent, i el volteig sobre esferes dels mongols «Mysteri of Gentlemen». Recentment han actuat a la Xina.



Atracció llegendària russa

Després de la mitja part va arribar el torn del rus Vladimir Plotnikov, de la prestigiosa Escola de Circ de Moscú, que amb el seu grup va lluir una llegendària atracció de de l'any 1974 que han recuperat recentment i que consisteix en fer equilibris en una escala fixa i un trapezi amb un balanceig que provocaria marejos a més d'un mariner. La princesa russa Mademoiselle Di-Di va oferir un recital de malabars amb masses, aros i anelles i els acolorits etiops Ethioselam van embogir a base de salts en cercle com a símbol de la celebració de la vida en un ventall de bots que augmentava la dificultat, minut a minut.

Com a cloenda, el duo nord-americà Luna Storm va mostrar una sensual coreografia aèria que va ser molt aplaudida en què no podia faltar la força i la coordinació per un número ple de risc i el xou de la companyia acrobàtica Fujian amb salts a través de cordes en moviment.