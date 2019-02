Sis iniciatives de Girona reben el certificat de bona pràctica municipal de la Fundació Carles Pi i Sunyer

Sis iniciatives de l'Ajuntament de Girona van rebre ahir el certificat del Banc de Bones Pràctiques Municipals de la Fundació Carles Pi i Sunyer. Els guardons, que s'han atorgat per a propostes realitzades en el període 2014-2018, reconeixen la contribució a la innovació i a la bona governança local dels projectes.

Les propostes del consistori que s'han reconegut són les següents: en l'àmbit de l'educació, "Suport a l'orientació als instituts d'educació secundària. Servei individualitzat per a prevenir la inactivitat i l'exclusió social"; en l'àmbit de la inclusió social, "Compartint Accions per la Inclusió Social. Pla de treball 2013-2015 del Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona"; en l'àmbit de la mobilitat, "Natur'acc: natura i turisme, accessibles per a tothom"; en l'àmbit de les Noves Tecnologies, "Equipaments públics eficients i informació accessible per a la ciutadania"; en l'àmbit de la participació ciutadana, els "Pressupostos Participats Anuals en 30 Barris de Girona Mitjançant Vot Electrònic", i en l'àmbit dels Recursos Humans, el "Compromís de Puntualitat. Per a la humanització del usos del temps" i "Xarxa Gironina per a la Reforma Horària. Bones pràctiques pel canvi de model horari".

El Banc de Bones Pràctiques és una iniciativa de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'estudis autonòmics i locals, que compta amb la col·laboració de la Federació de Municipis de Catalunya. Les propostes que s'hi recullen volen ser un document de treball i consulta dirigit a qui treballa en l'àmbit de les polítiques municipals.

L'acte de reconeixement es va fer ahir a l'Auditori Axa de Barcelona i, durant la sessió, es van guardonar les iniciatives de 81 municipis catalans. A més, l'Ajuntament de Girona va intervenir en la jornada explicant el projecte de la Xarxa Gironina per a la Reforma Horària en un debat amb altres ciutats catalanes.