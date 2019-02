La CUP creu que tancar P3 a Font de la Pólvora és el primer pas per acabar amb l'escola

La CUP-Crida per Girona creu que el tancament de la línia de P3 a l'Escola Font de la Pólvora per al proper curs significa un «progressiu tancament» del centre. «I això té repercussions a molts nivells», va denunciar Laia Pèlach, a través d'un comunicat. La falta d'alumnes ha portat a Educació a prendre la decisió de tancar el curs 2019-20 l'única línia de P3 que hi ha a l'Escola Font de la Pólvora. Una proposta que segons la regidora de la CUP significa «de facto el tancament progressiu de l'escola».

Per altra banda, Pèlach va criticar que «una vegada més» Educació «no ha tingut en compte el territori i la complicitat de la comunitat educativa». Concretament, la formació va lamentar que «s'ha menystingut la feina que s'està fent en el marc del Consell Municipal d'Educació (CME), a través de la comissió que treballa per proposar mesures contra la segregació escolar». Pèlach va exposar que «no té sentit prendre» aquesta decisió de tancar la línia de P3, «si no és en el marc d'una redefinició del conjunt de la proposta educativa que es fa a Girona Est». Al mateix temps, la regidora va demanar al Govern que assumeixi el lideratge en matèria educativa a la ciutat.

Davant d'això, fonts de l'Ajuntament van assegurar en aquest diari que estan treballant per buscar consens entre la direcció de l'Escola Font de la Pólvora i el Departament d'Educació. El consistori és conscient de la situació demogràfica que viu la ciutat, però vol comptar amb l'opinió de la comunitat educativa i fer un esforç per trobar la millor opció. Davant d'això, el Govern no dona per tancada la decisió de cloure la línia de P3 de Font de la Pólvora.