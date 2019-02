Els Manaies de Girona deixaran desfilar dones a les processons i en els altres actes religiosos en els què participen. La decisió s'ha pres aquest divendres després que la junta directiva decidís plantejar un canvi en els estatuts i el reglament intern. L'assemblea ha aprovat la proposta per 65 vots favorables, només un contra i dues abstencions. D'aquesta manera es posa fi a gairebé 80 anys de monopoli dels homes. Des de la junta es mostren satisfets ja que es tracta d'una decisió "necessària" per poder respondre a un principi d'igualtat. "Sempre hem pensat que erem massa classistes i no pot ser que hi hagi aquest masclisme, i menys en un tema com aquest", ha reblat el president dels Manaies, Narcís Reixach. Amb tot, les primeres manaies hauran d'esperar que hi hagi una vacant per poder desfilar.

A les processons de Setmana Santa s'hi podran veure dones vestides de manaia per primera vegada. Això sí, si alguna de les sòcies de la confraria ho demana per carta – un requisit imprescindible - i apareix alguna vacant per cobrir. Això és possible gràcies a una votació històrica que s'ha produït aquest divendres i en la què l'assemblea ha decidit obrir la porta a que les dones apareguin sota l'armadura romana clàssica dels manaies.

El resultat de la votació ha estat contundent, gairebé per unanimitat. En concret, 65 vots a favor d'un canvi en els estatuts i reglaments per permetre a les dones a desfilar com a manaia, un vot en contra i dues abstencions.

El president dels Manaies de Girona, Narcís Reixach, s'ha felicitat per la decisió de l'assemblea i reconeix que "era necessari" un canvi en aquest sentit. "No és lògic que al Segle XXI no hi hagi igualtat en una qüestió com aquesta", ha reblat. Reixach ha reconegut que l'entitat havia "quedat escorada" en un tema "molt sensible" i per això han volgut tirar endavant la proposta.

El president de l'entitat ha lamentat algunes veus crítiques amb l'associació pel fet de no permetre que les dones participessin, un fet que ha desmentit i ha recordat que "qui vulgui es pot fer soci de la confraria".

Algunes de les dones manaies amb les armadures · Manaies de Girona

Els Manaies van desaparèixer arran de la Guerra Civil i va ser l'any 1940 quan es van recuperar. A partir d'aleshores, explica Reixach, només els homes s'apuntaven a fer de manaia, fet que va comportar que l'entitat ho redactés així en els seus estatuts, que arran de la decisió presa aquest divendres, canviaran per poder donar cabuda també a les dones.



A Blanes, una capitana

La proposta de l'assemblea de permetre a les dones accedir a fer de manaia és històrica a Girona, però no a Catalunya. De fet, l'any passat Magda Gascón va assumir la comandància de la Legió V Macedònica a Blanes (Selva), en una desfilada amb una quarentena de soldats romans que custodiaven Gascón.

Els Manaies de Blanes compten amb doble comandament femení. I és que apart de Gascón, la secció juvenil de la milícia romana –els Iunores- també tenen una adolescent al capdavant. Aquesta secció dels Manaies de Blanes-Legió V Macedònica es va crear ara fa tres anys i la formen 23 nois i noies d'entre 6 i 16 anys.