Un conductor atropella una dona fent marxa enrere al carrer de la Rutlla

Un home va atropellar ahir al matí amb un cotxe una dona que caminava per la vorera del carrer de la Rutlla. La víctima, que va patir ferides lleus, va ser traslladada a l'hospital amb ambulància.

El conductor, d'edat avançada, tenia el seu vehicle mal estacionat a sobre la vorera. Quan va fer marxa enrere per intentar baixar-ne, va atropellar una dona que caminava per l'indret. Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar la Policia Local de Girona.

Per altra banda, ahir a la matinada el xoc d'un vehicle va provocar que es rebentés una canonada d'aigua a l'encreuament entre el carrer del Carme i el pont de la Font del Rei. Segons van explicar fonts municipals a aquest diari, no hi va haver ferits, però el xoc va provocar que durant unes hores alguns veïns de la zona no tinguessin aigua potable en els seus domicilis. Per altra banda, es va haver de restringir el trànsit en aquest punt.

Durant el matí i tarda d'ahir, diferents operaris van estar treballant per restablir la normalitat en aquest encreuament i retornar el servei d'aigua als veïns de la zona.