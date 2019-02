Girona reprendrà en breu les proves dels GPS per als escombriaires

L'Ajuntrament de Girona ha demanat a una empresa especialitzada que li proporcioni nou aparells amb GPS per tal de reprendre les proves amb els treballadors de Girona + Neta. L'objectiu, quan arribin, és provar-los i decidir quin és el millor lloc on col·locar-lo per poder tenir la ruta exacta de cada operari. El novembre de l'any passat es van fer els primers testos amb tres ginys que portava una sola persona i que es van situar a l'escombra, al cabàs i al carretó d'un escombriaires, per saber l'itinerari que feia. Aquella prova, però, no va acabar de ser prou fiable perquè l'aparell no funcionava bé ni traslladava les dades correctament per culpa de la humitat.

Els aparells que s'ha demanat ara aniran amb una carcassa que hauria de protegir-los de les inclemències del temps. Novament se situaran als tres punts que ja van ser el lloc de l'anterior prova. No obstant, en aquesta ocasió, no serà un sol escombriaires amb tres aparells, sinò que seran tres treballadors amb tres estris i en diferents punts de la ciutat.



L'argument municipal

La intenció de l'Ajuntament de saber la ruta que fa cada escombriaire mentre està treballant ja ve de fa quasi dos anys. Segons el consistori, es vol obtenir el recorregut dels operaris per disposar d'aquesta informació i poder-la fer pública per transparència. Per exemple, per poder ensenyar totes les rutes fetes a un veí que assegura que fa dies que no passa ningú a netejar el carrer. De fet, el sistema fa temps que està instal·lat als camions de la neteja i de la recollida d'escombraries per aquest mateix motiu. També els agents de la Policia Municipal, els agents cívics i els ambientals porten un GPS.

L'Ajuntament va arribar a explicar que les inspeccions que feia una empresa externa determinava que la neteja dels carrers havia millorat amb la posada en marxa del sistema de seguiment amb GPS.

No tots els treballadors, però, ho veuen bé, ja que consideren que se'ls vol criminalitzar i que serveix per tenir-los controlats. A més, es considera que la plantilla de Girona + Neta és massa curta, i que les rutes que es programen són inassumibles per excés de quilometratge. Unes queixes liderades sobretot per Comissions Obreres (CCOO).

De fet, quan es va anunciar la posada en funcionament d'aquest sistema geolocalitzador, a finals de l'any 2017, van haver-hi diferents mobilitzacions de protesta per part dels treballadors. Durant l'any passat, els escombriaires portaven un telèfon mòbil a sobre (a la butxaca) i després de diferents protestes i manifestacions, l'Ajuntament va retirar aquest tipus d'aparell el 30 de setembre.

Les negociacions van continuar entre l'Ajuntament, l'empresa Girona + Neta i els representnats dels treballadors.

L'octubre de l'any 2018 va haver-hi un canvi a dins del comitè d'empresa. Fins aquell moment, el repartiment era de cinc representants per CCOO, dos per UGT i dos per la CGT. Després de les eleccions, va passar a ser de quatre membres de Comissions Oberes, tres per UGT i dos per la CGT. Un lleu canvi que, no obstant, va provocar que la UGT i la CGT s'unissin i desbanquessin CCOO. Comissions Obreres va ser qui era més radicalment contrari als aparells.

Amb el canvi de presidència entre el representants dels treballadors, el comitè d'empresa va acceptar que els operaris puguin portar els aparells, sempre que no sigui a sobre de l'operari, sinó en algun dels elements de treball. Poc després van començar les citades proves amb un aparell a l'escombra, al cabàs i al carretó.