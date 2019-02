Malabaristes, equilibristes i acròbates reivindiquen un espai per al circ local

Malabaristes, equilibristes i acròbates van transformar ahir el parc Central de Girona en un petit circ reivindicatiu. La trobada pretenia mostrar a les desenes de persones que es van acostar a veure els espectacles la «qualitat dels artistes gironins» i denunciar així «les mancances que pateixen els col·lectius locals d'aquest sector». «Girona fa bandera que és la capital del circ, quan no hi ha ni un espai municipal habilitat per a la pràctica d'aquesta disciplina», denunciava Júlia Camacho, secretària de Contaminando Sonrisas, una de les entitats organitzadores de la trobada.

Durant la jornada d'ahir es van dur a terme diferents exhibicions i tallers des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. Al vespre, la programació es va traslladar al centre d'arts escèniques el Canal de Salt, on va tenir lloc la primera edició de la Gala de Circ. Diferents artistes i companyies de Girona i d'arreu de Catalunya van fer vibrar els espectadors, que gairebé van omplir el teatre.

La iniciativa -organitzada també per Zirckus Zansiba, Camp a Través i l'Associacio Cultural d'Equilibrisme i Malabars- s'ha fet coincidir amb la celebració del Festival Internacional de Circ Elefant d'Or per fer més visible «la manca de suport públic dels artistes de circ gironins en contrast amb les atencions i facilitats que rep el festival».



Un motor per al circ gironí

Tot i que la programació de circ és potent als centres culturals gironins així com a les Festes de Sant Narcís, l'associació manifestava ahir que «falta a Girona una fàbrica de creació de circ», posant d'exemple l'Estruch de Sabadell o la Fàbrica de Somnis de Vic. «No s'ha tingut en compte el sector gironí del circ a l'hora de definir l'estratègia cultural a la ciutat», exposaven.

D'aquesta manera, lamentaven que tota l'aposta pel circ que es fa a la ciutat passi per promoure i donar suport a grans iniciatives privades com el festival del circ, sense cap vinculació amb el circ de base ni amb els artistes locals.

Segons explicava l'associació, aquesta manca de suport i falta d'espais comporta que molts professionals marxin de Girona a la recerca de millors oportunitats. «Molta gent va cap a Barcelona, on hi ha la Central del Circ; o a França, on els artistes estan més ben valorats i tenen més ajudes», explicava Camacho.

La reivindicació continuarà avui amb la celebració d'una taula rodona, a les 12 del migdia al centre cívic Ter de Girona. Els objectius del debat són fer balanç de la situació del circ a les comarques gironines, i posar en comú les mancances i necessitats dels artistes en el present per poder projectar alternatives de futur, a més de compartir recursos i crear xarxa entre artistes.