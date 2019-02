El PSC culpa la política de l'Ajuntament de l'increment de robatoris a Girona

La portaveu del PSC a Girona, Sílvia Paneque, ha lamentat que la ciutat sigui una de les capitals de província on «pitjor ha evolucionat la xifra dels robatoris en domicilis i furts», segons el darrer balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior del 2018. Paneque ha titllat la situació de «preocupant» i ha denunciat que en algunes reunions de veïns s'havia arribat a negar l'existència d'un increment de l'activitat delictiva a la ciutat, i s'havia atribuït únicament a la «sensació d'inseguretat que es tenia» entre la població. La portaveu socialista ho atribueix a un problema de «model» en el qual, per exemple, «s'han retirat els policies de proximitat per canviar-los per un model de patrullatge», un «error» a parer del grup.

Per Paneque hi ha una sèrie de mesures que s'haurien de prendre amb urgència per erradicar la inseguretat ciutadana com l'increment de la plantilla d'agents, plans de xoc en zones amb més incidència -com la zona oest-, una segona comissaria i un treball més exhaustiu en educadors de carrer. Aquesta darrera, especialment rellevant pel grup socialista arran de l'increment de menors no acompanyats. La regidora ja ha avançat que preguntaran per aquest tema en el ple de demà.